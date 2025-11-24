В челябинском минэко назвали причину нового загрязнения нефтепродуктами реки Миасс
Пятна снова заметили накануне
Фото: ПСС Челябинской области © URA.RU
Дождь и мокрый снег, прошедшие в выходные в Челябинске, спровоцировали вымывание остатков нефтепродуктов из ливневки и попадание их в реку Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Накануне на реке в центре города снова заметили маслянистые пятна.
«Продолжительные осадки в виде дождя и мокрого снега, прошедшие в минувшие выходные в Челябинске, спровоцировали вымывание остатков нефтепродуктов из труднодоступных участков ливневой канализации и попадание их в подземную реку Игуменка. Вчера при обнаружении масляной пленки на реке Миасс в районе впадения реки Игуменка на место оперативно прибыли сотрудники областной поисково-спасательной службы, представители региональных министерств экологии и общественной безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Масляные пятна неизвестного происхождения начали появляться на реке Миасс около Ленинградского моста еще в августе. Далее долгое время их не было. Накануне пятна снова появились, но уже на участке реки под транспортной развязкой по Братьев Кашириных.
В реку Миасс пятна попадают из подземной реки Игуменки. Она протекает через весь город.
