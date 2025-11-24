Названы самые популярные полноприводные автомобили в Челябинской области

Осенью спрос на новые автомобили вырос на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске осенью 2025 года спрос на новые полноприводные автомобили вырос на 10%. Самыми популярными марками стали LADA, Chery, HAVAL, Jetour и Geely, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Поздней осенью и зимой спрос на полноприводные автомобили растет сильнее, чем в среднем по рынку. Если говорить про отдельные модели автомобилей, то у челябинцев осенью особенно востребованы были LADA Niva Legend, LADA Niva Travel, Solaris HC, Chery Tiggo 7L, Geely Monjaro и Jetour T2. Также намного чаще жителей региона стали интересовать новые HAVAL Jolion, Chery Tiggo 9, УАЗ Patriot и HAVAL F7», — сообщили в пресс-службе.

При этом спрос растет не только на новые, но и на подержанные автомобили. В регионе осенью особенно востребованы у покупателей авто марок Toyota, LADA, BMW, Nissan и Mercedes-Benz. Также в топ вошли LADA 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster.

