В Челябинске сменился директор парка Гагарина
В самом крупном парке Челябинска назначен новый директор
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В челябинском парке имени Юрия Гагарина назначен новый директор. Им стал Илья Алексеев, говорится на официальном сайте ЦПКиО. Предыдущего директора Жазита Нургазинова задержали в октябре по подозрению в превышении полномочий.
«Руководство. Директор — Алексеев Илья Владимирович», — говорится на сайте парка имени Гагарина.
Предыдущий директор Нургазинов был задержан в октябре сотрудниками ФСБ и СК у себя дома в огромной квартире в центре Челябинска. Его подозревают в превышении полномочий. Дома во время обысков у директора нашли боле двух с половиной миллионов рублей наличными.
Предварительно, Нургазинов поручил подписать контракт с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 миллионов рублей. За эти средства в парк должны были поставить аттракционы, которые отработали крайне мало и были демонтированы из-за планирующегося ремонты. Нургазинов знал, что аттракционы вскоре уберут, полагает следствие. Своими действиями он нанес бюджету огромный ущерб. Подозреваемый отправлен в СИЗО до 9 декабря 2025 года.
