В Челябинске сменился директор парка Гагарина

В самом крупном парке Челябинска назначен новый директор

В челябинском парке имени Юрия Гагарина назначен новый директор. Им стал Илья Алексеев, говорится на официальном сайте ЦПКиО. Предыдущего директора Жазита Нургазинова задержали в октябре по подозрению в превышении полномочий.

«Руководство. Директор — Алексеев Илья Владимирович», — говорится на сайте парка имени Гагарина.

Предыдущий директор Нургазинов был задержан в октябре сотрудниками ФСБ и СК у себя дома в огромной квартире в центре Челябинска. Его подозревают в превышении полномочий. Дома во время обысков у директора нашли боле двух с половиной миллионов рублей наличными.

