Общество

В Челябинске сменился директор парка Гагарина

24 ноября 2025 в 17:23
В самом крупном парке Челябинска назначен новый директор

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском парке имени Юрия Гагарина назначен новый директор. Им стал Илья Алексеев, говорится на официальном сайте ЦПКиО. Предыдущего директора Жазита Нургазинова задержали в октябре по подозрению в превышении полномочий. 

«Руководство. Директор — Алексеев Илья Владимирович», — говорится на сайте парка имени Гагарина. 

Предыдущий директор Нургазинов был задержан в октябре сотрудниками ФСБ и СК у себя дома в огромной квартире в центре Челябинска.  Его подозревают в превышении полномочий. Дома во время обысков у директора нашли боле двух с половиной миллионов рублей наличными. 

Предварительно, Нургазинов поручил подписать контракт с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 миллионов рублей. За эти средства в парк должны были поставить аттракционы, которые отработали крайне мало и были демонтированы из-за планирующегося ремонты. Нургазинов знал, что аттракционы вскоре уберут, полагает следствие. Своими действиями он нанес бюджету огромный ущерб. Подозреваемый отправлен в СИЗО до 9 декабря 2025 года. 

