В ХМАО проверят следователя из-за отказа заводить дело на полицейского начальника

12 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Следователь из ХМАО отказывалась возбуждать уголовное дело по факту избиения полицейским подчиненного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении следователя СК Югорска (ХМАО) Инны Сорокиной ведется служебная проверка якобы из-за незаконного отказа возбуждать уголовное дело в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. По словам адвоката Максима Суманеева, Сорокина также пыталась убедить пострадавшего изменить показания в отношении Харченко. «После предложения об изменении показаний и предупреждений о том, что видеозапись может пропасть, я первым делом приехал и изъял запись. В отношении следователя Сорокиной назначена служебная проверка, поэтому она сейчас ушла в отпуск. Она четыре раза за полгода выносила необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал Суманеев. В предоставленной аудиозаписи якобы Сорокина предлагает Яковлеву не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. «Тебе предлагаю так сделать: либо ты уйдешь нормально, добровольно тебе дадут уволиться, когда Харченко уйдет на пенсию, ты уволишься спокойно. Либо мы топим сейчас до последнего, нормально даем показания, стоим до последнего, дай бог, дело доходит до прокуратуры, Харченко уходит на пенсию, его привлекают к ответственности — тебя увольняют не по собственному желанию. А диск, который сейчас есть, — его может не стать», — сказала женщина. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в отношении Харченко все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении следователя СК Югорска (ХМАО) Инны Сорокиной ведется служебная проверка якобы из-за незаконного отказа возбуждать уголовное дело в отношении начальника экспертной криминалистической группы ОМВД Югорска Андрея Харченко, который избил подчиненного. По словам адвоката Максима Суманеева, Сорокина также пыталась убедить пострадавшего изменить показания в отношении Харченко. «После предложения об изменении показаний и предупреждений о том, что видеозапись может пропасть, я первым делом приехал и изъял запись. В отношении следователя Сорокиной назначена служебная проверка, поэтому она сейчас ушла в отпуск. Она четыре раза за полгода выносила необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал Суманеев. В предоставленной аудиозаписи якобы Сорокина предлагает Яковлеву не давать показания против Харченко и дождаться его ухода на пенсию. «Тебе предлагаю так сделать: либо ты уйдешь нормально, добровольно тебе дадут уволиться, когда Харченко уйдет на пенсию, ты уволишься спокойно. Либо мы топим сейчас до последнего, нормально даем показания, стоим до последнего, дай бог, дело доходит до прокуратуры, Харченко уходит на пенсию, его привлекают к ответственности — тебя увольняют не по собственному желанию. А диск, который сейчас есть, — его может не стать», — сказала женщина. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в отношении Харченко все же было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.