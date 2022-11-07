Полицейский из ХМАО, избивший подчиненного, заявил, что спасал его от суицида

08 ноября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Избивший подчиненного полицейский из Югорска Андрей Харченко якобы спасал его от суицида Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальник экспертной криминалистической группы из Югорска (ХМАО) Андрей Харченко, на которого завели уголовное дело из-за избиения подчиненного Александра Яковлева, во время допроса стал утверждать, что защищал самого Яковлева от суицида. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев. «Харченко выстроил защитную версию, которая, по моему мнению, полностью опровергнута еще по результатам предварительной проверки. Состоит она в том, что он физическую силу не применял, а удерживал Яковлева, чтобы тот не совершил суицид. Были опрошены все сотрудники ОМВД, которые говорят, что Яковлев в этот день никаких высказываний о суициде не делал. Он здоровый человек, и ни о каком суициде, конечно, речи быть не может», — сказал Суманеев. Он добавил, что во время очной ставки Харченко была выдвинута такая же версия. При этом, по словам адвоката, во время проверки Харченко отказался от прохождения полиграфа. «Теперь оппоненты выдвигают версию о том, что потерпевший Яковлев алкоголик, все время пьет. Даже если бы это было так, это никак оправдывает нанесение ему побоев», — заключил Суманеев. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Суманеев публично обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за конфликта между Харченко и Яковлевым. После этого в отношении Харченко было возбуждено уголовное дело.

Начальник экспертной криминалистической группы из Югорска (ХМАО) Андрей Харченко, на которого завели уголовное дело из-за избиения подчиненного Александра Яковлева, во время допроса стал утверждать, что защищал самого Яковлева от суицида. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев. «Харченко выстроил защитную версию, которая, по моему мнению, полностью опровергнута еще по результатам предварительной проверки. Состоит она в том, что он физическую силу не применял, а удерживал Яковлева, чтобы тот не совершил суицид. Были опрошены все сотрудники ОМВД, которые говорят, что Яковлев в этот день никаких высказываний о суициде не делал. Он здоровый человек, и ни о каком суициде, конечно, речи быть не может», — сказал Суманеев. Он добавил, что во время очной ставки Харченко была выдвинута такая же версия. При этом, по словам адвоката, во время проверки Харченко отказался от прохождения полиграфа. «Теперь оппоненты выдвигают версию о том, что потерпевший Яковлев алкоголик, все время пьет. Даже если бы это было так, это никак оправдывает нанесение ему побоев», — заключил Суманеев. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Суманеев публично обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за конфликта между Харченко и Яковлевым. После этого в отношении Харченко было возбуждено уголовное дело.