Житель Сургута спас детей от аварии ценой собственного здоровья

Житель Сургута закрыл собой детей в ДТП на детской площадке и попал в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) мужчина спас детей от выехавшего на детскую площадку внедорожника, но сам попал в больницу. Пресс-служба мэрии города сообщила, что одна из девочек отделалась ушибом, потому что отец закрыл ее от удара автомобиля собой.

«В результате выезда автомобиля на площадку один ребенок не пострадал, второй получил ушиб ноги. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям отца одного из детей. Значительную силу удара он принял на себя, фактически спасая детей ценой своего здоровья. Пострадавший взрослый был доставлен в травматологию», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина получил телесные повреждения средней тяжести. Полиция проводит проверку по факту происшествия. В мэрии сообщили, что в управляющую компанию направят требование о необходимости установить ограждение на площадке, где произошла авария.

Ранее URA.RU писало о жительнице Сургута, которая перепутала педали и наехала на детей, качавшихся на качелях. Под колеса ее кроссовера попал отец одной из девочек.