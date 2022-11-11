ООН призвала страны ускорить снятие некоторых антироссийских санкций

ООН призвала ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ

Делегации ООН и РФ обсудили в Женеве всю повестку зерновой сделки, в том числе вопрос экспорта аммиачных удобрений из РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом говорится в распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

«Во время обсуждений речь шла о продвижении в облегчении беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, из РФ на глобальные рынки», — говорится в сообщении, передает ТАСС. «ООН призывает все заинтересованные стороны ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны», — отмечается в сообщении.

В конце октября Дюжжарик уже заявлял, что все стороны зерновой сделки должны приложить максимальные усилия для ее продления. Он также подчеркивал, что странам необходимо снять санкции, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.