11 ноября 2022

ООН призвала страны ускорить снятие некоторых антироссийских санкций

ООН призвала ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон, украинские военные
Делегации ООН и РФ обсудили в Женеве всю повестку зерновой сделки, в том числе вопрос экспорта аммиачных удобрений из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом говорится в распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

«Во время обсуждений речь шла о продвижении в облегчении беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, из РФ на глобальные рынки», — говорится в сообщении, передает ТАСС. «ООН призывает все заинтересованные стороны ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны», — отмечается в сообщении.

В конце октября Дюжжарик уже заявлял, что все стороны зерновой сделки должны приложить максимальные усилия для ее продления. Он также подчеркивал, что странам необходимо снять санкции, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

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Делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом говорится в распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком. «Во время обсуждений речь шла о продвижении в облегчении беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, из РФ на глобальные рынки», — говорится в сообщении, передает ТАСС. «ООН призывает все заинтересованные стороны ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны», — отмечается в сообщении. В конце октября Дюжжарик уже заявлял, что все стороны зерновой сделки должны приложить максимальные усилия для ее продления. Он также подчеркивал, что странам необходимо снять санкции, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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