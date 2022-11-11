11 ноября 2022

Barron’s: жители украинских сел чувствуют себя брошенными

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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, коровы, село, деревня, старый забор
Жителям сел не предоставляют помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители украинских сел и деревень чувствуют себя брошенными из-за отсутствия помощи со стороны чиновников. У них по-прежнему нет воды, газа и электричества, сообщает Barron’s.

72-летняя Нина Марченко рассказала, что ее дом был поврежден ракетой во время боевых действий. «Была пробита крыша, стена и разрушилась верхняя часть подпола. В это время мы прятались в доме у соседей», — рассказывает женщина. Она, ее сын Андрей и его жена Людмила сами отремонтировали дом. «Нам сказали, что мы не должны ждать, пока это сделают местные власти», — говорит Марченко.

Еще одна женщина, которая отказалась называть свое имя, рассказала, что чиновники отказываются приезжать к ним. «Нам обещали золотые горы, но, в конце концов, нас бросили. Поэтому мы просим хлеба у солдат. Властей нигде не видно, они боятся сюда приезжать», — утверждает она. Также, по словам Андрея, сына Нины Марченко, ракеты, которые упали на их дома, были украинскими. «Шесть ракет упали в огород. Они были не российскими, а украинскими», — рассказывает мужчина.

Ранее аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что украинцам придется переезжать из городов в села. Он считает это самым оптимальным вариантом из-за того, что обогрев альтернативным сырьем, например дровами, поможет жителям не замерзнуть зимой.

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Жители украинских сел и деревень чувствуют себя брошенными из-за отсутствия помощи со стороны чиновников. У них по-прежнему нет воды, газа и электричества, сообщает Barron’s. 72-летняя Нина Марченко рассказала, что ее дом был поврежден ракетой во время боевых действий. «Была пробита крыша, стена и разрушилась верхняя часть подпола. В это время мы прятались в доме у соседей», — рассказывает женщина. Она, ее сын Андрей и его жена Людмила сами отремонтировали дом. «Нам сказали, что мы не должны ждать, пока это сделают местные власти», — говорит Марченко. Еще одна женщина, которая отказалась называть свое имя, рассказала, что чиновники отказываются приезжать к ним. «Нам обещали золотые горы, но, в конце концов, нас бросили. Поэтому мы просим хлеба у солдат. Властей нигде не видно, они боятся сюда приезжать», — утверждает она. Также, по словам Андрея, сына Нины Марченко, ракеты, которые упали на их дома, были украинскими. «Шесть ракет упали в огород. Они были не российскими, а украинскими», — рассказывает мужчина. Ранее аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что украинцам придется переезжать из городов в села. Он считает это самым оптимальным вариантом из-за того, что обогрев альтернативным сырьем, например дровами, поможет жителям не замерзнуть зимой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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