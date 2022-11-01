Аналитик предрек переселение украинцев из городов в села

02 ноября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Украинцам придется массово выселяться из городов из-за сбоев с отоплением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцам придется массово выселяться из городов в села из-за сбоев с отоплением. Об этом сообщил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. «Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — рассказал Корольчук украинскому изданию «Страна.ua», передает РИА Новости. По его мнению, в данном случае это самый оптимальный вариант. Он отметил, что переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям не замерзнуть зимой. Ранее стало известно, что в Виннице и Харькове открывают пункты обогревов из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщили СМИ и мэр Харькова Игорь Терехов. Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. До этого в Киеве заявили о повреждении 40% энергетический инфраструктуры, сообщает RT. Укрэнерго попросило жителей экономить электричество, передает сайт MK.RU.

Украинцам придется массово выселяться из городов в села из-за сбоев с отоплением. Об этом сообщил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. «Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — рассказал Корольчук украинскому изданию «Страна.ua», передает РИА Новости. По его мнению, в данном случае это самый оптимальный вариант. Он отметил, что переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям не замерзнуть зимой. Ранее стало известно, что в Виннице и Харькове открывают пункты обогревов из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщили СМИ и мэр Харькова Игорь Терехов. Нанесение массированных ударов по инфраструктуре Украины началось 10 октября. Из-за взрывов в некоторых городах пропал свет. До этого в Киеве заявили о повреждении 40% энергетический инфраструктуры, сообщает RT. Укрэнерго попросило жителей экономить электричество, передает сайт MK.RU.