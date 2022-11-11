В Губкинском сбили девочку, переходившую дорогу по переходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) водитель автомобиля «Нива» сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось возле детской школы искусств на улице Свиридова, сообщает группа «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Белая „Нива“ сбила девочку на пешеходном переходе около школы искусств. Ребенка сейчас осматривают медики», — сообщают очевидцы в соцсети.

За подробностями происшествия корреспондент агентства обратился с запросом в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель автомобиля сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать на неожиданное появление подростка на дороге.

Видео: группа «Губкинский. Ком», ВК