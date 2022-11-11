11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО «Нива» сбила ребенка на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать
В Губкинском сбили девочку, переходившую дорогу по переходу Фото:

В Губкинском (ЯНАО) водитель автомобиля «Нива» сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось возле детской школы искусств на улице Свиридова, сообщает группа «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Белая „Нива“ сбила девочку на пешеходном переходе около школы искусств. Ребенка сейчас осматривают медики», — сообщают очевидцы в соцсети.

За подробностями происшествия корреспондент агентства обратился с запросом в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель автомобиля сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать на неожиданное появление подростка на дороге.

Видео: группа «Губкинский. Ком», ВК

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В Губкинском (ЯНАО) водитель автомобиля «Нива» сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось возле детской школы искусств на улице Свиридова, сообщает группа «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте». «Белая „Нива“ сбила девочку на пешеходном переходе около школы искусств. Ребенка сейчас осматривают медики», — сообщают очевидцы в соцсети. За подробностями происшествия корреспондент агентства обратился с запросом в УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель автомобиля сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать на неожиданное появление подростка на дороге. Видео: группа «Губкинский. Ком», ВК
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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