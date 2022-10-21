В Ноябрьске (ЯНАО) автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
«В Ноябрьске произошло ДТП на улице Высоцкого. Несовершеннолетний выскочил на проезжую часть и водитель не успел среагировать. Происшествие произошло вне пешеходного перехода», — сообщает издание.
Пострадавшего в ДТП увезла бригада скорой помощи. О характере полученных травм на данный момент неизвестно.
Корреспондент агентства направил запрос в УМВД округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о ребенке, попавшем под колеса автомобиля во дворе. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.
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