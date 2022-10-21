21 октября 2022
20 октября 2022

В ЯНАО автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Водитель в Ноябрьске сбил ребенка, перебегавшего через дорогу в неположенном месте Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«В Ноябрьске произошло ДТП на улице Высоцкого. Несовершеннолетний выскочил на проезжую часть и водитель не успел среагировать. Происшествие произошло вне пешеходного перехода», — сообщает издание.

Пострадавшего в ДТП увезла бригада скорой помощи. О характере полученных травм на данный момент неизвестно.

Корреспондент агентства направил запрос в УМВД округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ребенке, попавшем под колеса автомобиля во дворе. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.

Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Ямал-Медиа». «В Ноябрьске произошло ДТП на улице Высоцкого. Несовершеннолетний выскочил на проезжую часть и водитель не успел среагировать. Происшествие произошло вне пешеходного перехода», — сообщает издание. Пострадавшего в ДТП увезла бригада скорой помощи. О характере полученных травм на данный момент неизвестно. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ребенке, попавшем под колеса автомобиля во дворе. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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