В ЯНАО автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу. Фото

22 октября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Водитель в Ноябрьске сбил ребенка, перебегавшего через дорогу в неположенном месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Ямал-Медиа». «В Ноябрьске произошло ДТП на улице Высоцкого. Несовершеннолетний выскочил на проезжую часть и водитель не успел среагировать. Происшествие произошло вне пешеходного перехода», — сообщает издание. Пострадавшего в ДТП увезла бригада скорой помощи. О характере полученных травм на данный момент неизвестно. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ребенке, попавшем под колеса автомобиля во дворе. Несовершеннолетний был доставлен в больницу. Фото: telegram-канал «Ямал-Медиа»

В Ноябрьске (ЯНАО) автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Ямал-Медиа». «В Ноябрьске произошло ДТП на улице Высоцкого. Несовершеннолетний выскочил на проезжую часть и водитель не успел среагировать. Происшествие произошло вне пешеходного перехода», — сообщает издание. Пострадавшего в ДТП увезла бригада скорой помощи. О характере полученных травм на данный момент неизвестно. Корреспондент агентства направил запрос в УМВД округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ребенке, попавшем под колеса автомобиля во дворе. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.