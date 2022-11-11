11 ноября 2022

Текслер озвучил дату окончания стройки спортобъектов в Челябинске. Фото

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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, текслер алексей
Текслер побывал на строящихся объектах Фото:

Строительство двух крупных спортивных объектов в Челябинске завершится менее чем через месяц. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер после личного посещения спортплощадок.

«Сегодня заехал на два важных строительных объекта в Челябинске — Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток „Трактор“. Знаю, что спортсмены и тренеры очень ждут завершения работ, чтобы начать тренировки. Срок сдачи по обоим объектам — начало декабря», — заявил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что оба объекта будут возведены по современным спортивным стандартам. Уже сейчас катки находятся в высокой степени готовности.

«Идут отделочные работы, монтаж оборудования. Строителей достаточно», — подытожил Текслер.

На катках полным ходом ведутся отделочные работы
Объекты находятся в высокой степени готовности
Объекты сдадут в начале декабря

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Строительство двух крупных спортивных объектов в Челябинске завершится менее чем через месяц. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер после личного посещения спортплощадок. «Сегодня заехал на два важных строительных объекта в Челябинске — Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток „Трактор“. Знаю, что спортсмены и тренеры очень ждут завершения работ, чтобы начать тренировки. Срок сдачи по обоим объектам — начало декабря», — заявил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что оба объекта будут возведены по современным спортивным стандартам. Уже сейчас катки находятся в высокой степени готовности. «Идут отделочные работы, монтаж оборудования. Строителей достаточно», — подытожил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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