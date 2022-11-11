Текслер побывал на строящихся объектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство двух крупных спортивных объектов в Челябинске завершится менее чем через месяц. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер после личного посещения спортплощадок.

«Сегодня заехал на два важных строительных объекта в Челябинске — Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток „Трактор“. Знаю, что спортсмены и тренеры очень ждут завершения работ, чтобы начать тренировки. Срок сдачи по обоим объектам — начало декабря», — заявил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что оба объекта будут возведены по современным спортивным стандартам. Уже сейчас катки находятся в высокой степени готовности.

«Идут отделочные работы, монтаж оборудования. Строителей достаточно», — подытожил Текслер.

На катках полным ходом ведутся отделочные работы telegram-канал Алексея Текслера

Объекты находятся в высокой степени готовности telegram-канал Алексея Текслера