Bloomberg: нефтяные державы готовы дать отпор США

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, нефтяная вышка
Страны подвергнули сомнению влияние США в ситуации с нефтью Фото:

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показало, что многие страны готовы дать отпор США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ситуация с нефтью демонстрирует более широкий сдвиг. Страны готовы дать отпор или подвергнуть сомнению влияние США, даже если это противоречит их непосредственным экономическим интересам», — передает Bloomberg.

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продемонстрировало, что в организации «рулят» Саудовская Аравия и Россия. В защиту этой идеи выступили даже Китай и Турция, хотя это противоречит их интересам, так как они являются импортерами нефти.

В прошлом месяцев страны ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. США выступили против и заявили, что ОПЕК+ на стороне России. Затем в Белом доме сообщили, что собираются пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, передает деловое издание «Взгляд».

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Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показало, что многие страны готовы дать отпор США. Об этом сообщает Bloomberg. «Ситуация с нефтью демонстрирует более широкий сдвиг. Страны готовы дать отпор или подвергнуть сомнению влияние США, даже если это противоречит их непосредственным экономическим интересам», — передает Bloomberg. Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продемонстрировало, что в организации «рулят» Саудовская Аравия и Россия. В защиту этой идеи выступили даже Китай и Турция, хотя это противоречит их интересам, так как они являются импортерами нефти. В прошлом месяцев страны ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. США выступили против и заявили, что ОПЕК+ на стороне России. Затем в Белом доме сообщили, что собираются пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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