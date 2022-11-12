Bloomberg: нефтяные державы готовы дать отпор США

Страны подвергнули сомнению влияние США в ситуации с нефтьюФото: media.gazprom-neft.ru
Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показало, что многие страны готовы дать отпор США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ситуация с нефтью демонстрирует более широкий сдвиг. Страны готовы дать отпор или подвергнуть сомнению влияние США, даже если это противоречит их непосредственным экономическим интересам», — передает Bloomberg.
Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продемонстрировало, что в организации «рулят» Саудовская Аравия и Россия. В защиту этой идеи выступили даже Китай и Турция, хотя это противоречит их интересам, так как они являются импортерами нефти.
В прошлом месяцев страны ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. США выступили против и заявили, что ОПЕК+ на стороне России. Затем в Белом доме сообщили, что собираются пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, передает деловое издание «Взгляд».
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Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показало, что многие страны готовы дать отпор США. Об этом сообщает Bloomberg. «Ситуация с нефтью демонстрирует более широкий сдвиг. Страны готовы дать отпор или подвергнуть сомнению влияние США, даже если это противоречит их непосредственным экономическим интересам», — передает Bloomberg. Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продемонстрировало, что в организации «рулят» Саудовская Аравия и Россия. В защиту этой идеи выступили даже Китай и Турция, хотя это противоречит их интересам, так как они являются импортерами нефти. В прошлом месяцев страны ОПЕК+ решили сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. США выступили против и заявили, что ОПЕК+ на стороне России. Затем в Белом доме сообщили, что собираются пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, передает деловое издание «Взгляд».