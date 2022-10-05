05 октября 2022

Белый дом: страны ОПЕК+ приняли сторону России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с РФ Фото:

Стало ясно, что страны ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за решения о сокращении добычи нефти. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим», — сказала пресс-секретарь Белого дома в ходе регулярного брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube. Она добавила, что такой выбор приведет страны с низким и средним уровнем доходов к соответствующим последствиям.

Ранее стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

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Стало ясно, что страны ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за решения о сокращении добычи нефти. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим», — сказала пресс-секретарь Белого дома в ходе регулярного брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube. Она добавила, что такой выбор приведет страны с низким и средним уровнем доходов к соответствующим последствиям. Ранее стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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