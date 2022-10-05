Белый дом: страны ОПЕК+ приняли сторону России

05 октября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стало ясно, что страны ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за решения о сокращении добычи нефти. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим», — сказала пресс-секретарь Белого дома в ходе регулярного брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube. Она добавила, что такой выбор приведет страны с низким и средним уровнем доходов к соответствующим последствиям. Ранее стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Стало ясно, что страны ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за решения о сокращении добычи нефти. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим», — сказала пресс-секретарь Белого дома в ходе регулярного брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube. Она добавила, что такой выбор приведет страны с низким и средним уровнем доходов к соответствующим последствиям. Ранее стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.