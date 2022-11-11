В Тобольске на женщину напала собака. Фото

12 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Собака накинулась на женщину и пыталась ее укусить Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) собака напала на женщину. Животное расцарапало ногу тоболячки и пыталось ее укусить. Об этом местная жительница сообщила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в 7А микрорайоне между домами 7Б и 7 на меня накинулась собака, расцарапала ногу и пыталась укусить. От укуса меня спас только рюкзак, которым я «отбивалась», — написала тоболячка Елена Алексеева. В комментариях к посту пользователи отметили, что в этом районе собака нападает на людей не в первый раз. «Эта собака уже не многих „поцарапала и покусала“. Меня в том числе», — рассказал Игорь Любимов. Агентство направило запрос в администрацию Тобольска. Ответ ожидается. Собака поцарапала женщину за ногу и пыталась укусить Фото: «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) собака напала на женщину. Животное расцарапало ногу тоболячки и пыталось ее укусить. Об этом местная жительница сообщила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в 7А микрорайоне между домами 7Б и 7 на меня накинулась собака, расцарапала ногу и пыталась укусить. От укуса меня спас только рюкзак, которым я «отбивалась», — написала тоболячка Елена Алексеева. В комментариях к посту пользователи отметили, что в этом районе собака нападает на людей не в первый раз. «Эта собака уже не многих „поцарапала и покусала“. Меня в том числе», — рассказал Игорь Любимов. Агентство направило запрос в администрацию Тобольска. Ответ ожидается.