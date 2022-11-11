В Тобольске (Тюменская область) собака напала на женщину. Животное расцарапало ногу тоболячки и пыталось ее укусить. Об этом местная жительница сообщила в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня в 7А микрорайоне между домами 7Б и 7 на меня накинулась собака, расцарапала ногу и пыталась укусить. От укуса меня спас только рюкзак, которым я «отбивалась», — написала тоболячка Елена Алексеева.
В комментариях к посту пользователи отметили, что в этом районе собака нападает на людей не в первый раз. «Эта собака уже не многих „поцарапала и покусала“. Меня в том числе», — рассказал Игорь Любимов.
Агентство направило запрос в администрацию Тобольска. Ответ ожидается.
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