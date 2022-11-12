Курганцы жалуются на дорогу, которую планировали сделать в этом году. Видео

13 ноября 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Жители говорят, что дорога в деревню Галишово «совсем разбитая» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Кетовского округа Курганской области возмущены состоянием дороги Менщиково-Галишово. Особенно в осенне-весенний период ездить по ней практически невозможно, пишут пользователи паблика «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Легковым машинам проехать невозможно. Камазы раздолбили весь грейдер, а делать его сельсовет не желает. Вопрос: когда сельсовет начнет выполнять свою работу? Зимой не чистят, летом срезали пол грейдера, а подсыпать кто должен? Люди каждый день ездят на работу, детей возят в садик и в школу, проехать невозможно», — написала в посте Ирина Фещенко. Она также прикрепила фото и видео, отметив, что они не передают полной картины и «наяву все совсем плохо». Ранее из-за плохого состояния этой дороги водители автобусов отказывались ездить в деревню Галишово. URA.RU сообщало, что в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ планировали сделать дорогу до декабря этого года. Агентство направило запрос в департамент информационной и внутренней политики области, отвечающий за получение комментариев от других ведомств. На момент написания новости ответ не был получен.

Жители Кетовского округа Курганской области возмущены состоянием дороги Менщиково-Галишово. Особенно в осенне-весенний период ездить по ней практически невозможно, пишут пользователи паблика «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Легковым машинам проехать невозможно. Камазы раздолбили весь грейдер, а делать его сельсовет не желает. Вопрос: когда сельсовет начнет выполнять свою работу? Зимой не чистят, летом срезали пол грейдера, а подсыпать кто должен? Люди каждый день ездят на работу, детей возят в садик и в школу, проехать невозможно», — написала в посте Ирина Фещенко. Она также прикрепила фото и видео, отметив, что они не передают полной картины и «наяву все совсем плохо». Ранее из-за плохого состояния этой дороги водители автобусов отказывались ездить в деревню Галишово. URA.RU сообщало, что в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ планировали сделать дорогу до декабря этого года. Агентство направило запрос в департамент информационной и внутренней политики области, отвечающий за получение комментариев от других ведомств. На момент написания новости ответ не был получен.