В Кургане возмутились заявлению о штрафах за сбитых диких животных

13 ноября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

За сбитого лося водитель заплатит 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи соцсети «ВКонтакте» оставили возмущенные комментарии к посту о штрафах за сбитых на трассах диких животных, который опубликован в паблике «ЧП Курган». Люди пишут, что «животные больше защищены». «А за машину кто заплатит нам? Где статистика, сколько животных выбежало вне зоны действия знака соответствующего?», — высказался под постом Антон Грибанов. «Они по трассе гуляют ночами, страшно ехать, люди из-за них погибают, может, власти будут платить родственникам погибших из-за животных?», — написала Татьяна Глебина. «Водители-то в чем виноваты, если видимости нет, или неожиданно животное выбежало? Даже если ехать 20 км в час, и то можно неожиданно сбить, а на трассе меньше 40 ездить нельзя», — оставила комментарий Елена Максимова. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Курганской области будут штрафовать за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов. За лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч и 30 за кабана. Отмечается, что за месяц на дорогах в регионе произошло 27 ДТП с участием диких копытных животных, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего с начала 2022 г. зарегистрировано почти 90 аварий, в которых пострадали дикие животные. В ДТП погибли 46 косуль, 27 лосей и 14 кабанов.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» оставили возмущенные комментарии к посту о штрафах за сбитых на трассах диких животных, который опубликован в паблике «ЧП Курган». Люди пишут, что «животные больше защищены». «А за машину кто заплатит нам? Где статистика, сколько животных выбежало вне зоны действия знака соответствующего?», — высказался под постом Антон Грибанов. «Они по трассе гуляют ночами, страшно ехать, люди из-за них погибают, может, власти будут платить родственникам погибших из-за животных?», — написала Татьяна Глебина. «Водители-то в чем виноваты, если видимости нет, или неожиданно животное выбежало? Даже если ехать 20 км в час, и то можно неожиданно сбить, а на трассе меньше 40 ездить нельзя», — оставила комментарий Елена Максимова. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Курганской области будут штрафовать за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов. За лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч и 30 за кабана. Отмечается, что за месяц на дорогах в регионе произошло 27 ДТП с участием диких копытных животных, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего с начала 2022 г. зарегистрировано почти 90 аварий, в которых пострадали дикие животные. В ДТП погибли 46 косуль, 27 лосей и 14 кабанов.