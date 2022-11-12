12 ноября 2022

Освобожденный боец ДНР: военнопленных в украинском плену кормили отходами для свиней

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Боевики ВСУ кормили пленных РФ картошкой, предназначенной для свиней Фото:
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Боец ДНР Станислав Лебеденко раскрыл условия пребывания в украинском плену. В интервью РИА Новостям он сообщил, что военнопленные питались отходами для свиней.

«Питание там скудное. Есть свиньи в лагере. Им привозят свежую картошку. Пацаны готовят себе сами и кушают то, что уже пропало. То есть пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят из того что осталось», — поделился бывший военнопленный.

Также он рассказал, что на украинском телевидении говорили о восьмичасовом рабочем днем для военнопленных. Однако в реальности солдат поднимали в шесть утра, заставляя работать по 12, а то и 15 часов.

Ранее сообщалось, что освобожденный боец ДНР Артур Клинов рассказывал о зверствах украинских силовиков. По его словам, российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Также о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.

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Боец ДНР Станислав Лебеденко раскрыл условия пребывания в украинском плену. В интервью РИА Новостям он сообщил, что военнопленные питались отходами для свиней. «Питание там скудное. Есть свиньи в лагере. Им привозят свежую картошку. Пацаны готовят себе сами и кушают то, что уже пропало. То есть пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят из того что осталось», — поделился бывший военнопленный. Также он рассказал, что на украинском телевидении говорили о восьмичасовом рабочем днем для военнопленных. Однако в реальности солдат поднимали в шесть утра, заставляя работать по 12, а то и 15 часов. Ранее сообщалось, что освобожденный боец ДНР Артур Клинов рассказывал о зверствах украинских силовиков. По его словам, российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Также о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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