12 ноября 2022

ФСБ сможет лишать иностранцев гражданства России

Власти будут лишать иностранцев гражданства РФ за действия против безопасности страны и дискредитацию ВС
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Действия иностранцев, угрожающие РФ, могут лишить их гражданства России Фото:

В России смогут лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны. Факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будет устанавливать ФСБ. Об этом говорится в тексте поправки к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

«Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий», — цитирует текст документа РИА Новости. Отмечается, что факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будут устанавливаться ФСБ. К перечню действий, за которые могут лишить гражданства, относятся дискредитация армии РФ, участие в нежелательной НПО, призывы против территориальной целостности и другие. Соответствующую поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену. Указ о вручении гражданства был подписан 26 сентября.

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В России смогут лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны. Факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будет устанавливать ФСБ. Об этом говорится в тексте поправки к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. «Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий», — цитирует текст документа РИА Новости. Отмечается, что факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будут устанавливаться ФСБ. К перечню действий, за которые могут лишить гражданства, относятся дискредитация армии РФ, участие в нежелательной НПО, призывы против территориальной целостности и другие. Соответствующую поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену. Указ о вручении гражданства был подписан 26 сентября.
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