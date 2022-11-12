ФСБ сможет лишать иностранцев гражданства России

Власти будут лишать иностранцев гражданства РФ за действия против безопасности страны и дискредитацию ВС

13 ноября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Действия иностранцев, угрожающие РФ, могут лишить их гражданства России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России смогут лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны. Факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будет устанавливать ФСБ. Об этом говорится в тексте поправки к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. «Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий», — цитирует текст документа РИА Новости. Отмечается, что факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будут устанавливаться ФСБ. К перечню действий, за которые могут лишить гражданства, относятся дискредитация армии РФ, участие в нежелательной НПО, призывы против территориальной целостности и другие. Соответствующую поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену. Указ о вручении гражданства был подписан 26 сентября.

В России смогут лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны. Факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будет устанавливать ФСБ. Об этом говорится в тексте поправки к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. «Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий», — цитирует текст документа РИА Новости. Отмечается, что факты совершения действий, которые угрожают безопасности РФ, будут устанавливаться ФСБ. К перечню действий, за которые могут лишить гражданства, относятся дискредитация армии РФ, участие в нежелательной НПО, призывы против территориальной целостности и другие. Соответствующую поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену. Указ о вручении гражданства был подписан 26 сентября.