Большая часть населения Новой Каховки покинула город

13 ноября 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

Некоторые граждане покинули город на личном транспорте, заявил Леонтьев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько тысяч жителей Новой Каховки (город в Херсонской области) уехали в другие регионы, не желая соседствовать с ВСУ. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Конечно, значительно большая часть города уже перемещена. Дело в том, что вывоз начался не сейчас, не в октябре, а значительная часть людей выехала, когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население», — передает слова Леонова издание ТАСС. Глава округа также добавил, что город покинуло уже несколько тысяч человек. Люди уезжали на автобусах, а некоторые на личном транспорте. Среди освобожденных Россией регионов в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в ходе СВО. Херсон постоянно подвергался обстрелам со стороны украинцев. Министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение перебросить российские войска с правого берега Днепра 9 ноября. Такие меры были приняты, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих, передают « Невские новости ». Позже, 12 ноября, стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке. По словам очевидцев, удары пришлись по центру города, сообщает «Царьград».

Несколько тысяч жителей Новой Каховки (город в Херсонской области) уехали в другие регионы, не желая соседствовать с ВСУ. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Конечно, значительно большая часть города уже перемещена. Дело в том, что вывоз начался не сейчас, не в октябре, а значительная часть людей выехала, когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население», — передает слова Леонова издание ТАСС. Глава округа также добавил, что город покинуло уже несколько тысяч человек. Люди уезжали на автобусах, а некоторые на личном транспорте. Среди освобожденных Россией регионов в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в ходе СВО. Херсон постоянно подвергался обстрелам со стороны украинцев. Министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение перебросить российские войска с правого берега Днепра 9 ноября. Такие меры были приняты, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих, передают «Невские новости». Позже, 12 ноября, стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке. По словам очевидцев, удары пришлись по центру города, сообщает «Царьград».