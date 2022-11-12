12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО пропал подросток. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Подросток пропал 12 ноября (фото из архива) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 17-летний Евгений Пяк. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Евгений Пяк, 17 лет, Тарко-Сале. С 12 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно», — отмечается в сообщении.

В ориентировке указано, что рост пропавшего — 178 сантиметров, он имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. Подросток был одет в черную куртку и шапку, синие джинсы, белые кроссовки.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Подросток пропал 12 ноября

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В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 17-летний Евгений Пяк. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на странице в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Евгений Пяк, 17 лет, Тарко-Сале. С 12 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно», — отмечается в сообщении. В ориентировке указано, что рост пропавшего — 178 сантиметров, он имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. Подросток был одет в черную куртку и шапку, синие джинсы, белые кроссовки. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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