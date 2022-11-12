Подросток пропал 12 ноября (фото из архива)
В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 17-летний Евгений Пяк. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека! Евгений Пяк, 17 лет, Тарко-Сале. С 12 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно», — отмечается в сообщении.
В ориентировке указано, что рост пропавшего — 178 сантиметров, он имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. Подросток был одет в черную куртку и шапку, синие джинсы, белые кроссовки.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Подросток пропал 12 ноября
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