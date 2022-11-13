Мирошник заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР

13 ноября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

В ЛНР сейчас сформирована мощная линия обороны, заявил Мирошник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины активно пытаются прорвать оборону на севере ЛНР. Тем не менее их попытки оказываются безуспешными, так как их усилия блокируются артиллерией российских войск. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны. Она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжение какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал Мирошник в эфире канала «Соловьев Live». Экс-посол добавил, что как только группировка ВСУ попадает в поле зрения союзных сил, по ней сразу же наносится удар. Именно поэтому у украинцев не выходит «сконцентрировать серьезный кулак с той стороны». Ранее уже сообщалось об успешном отражении атак ВСУ на Луганскую Народную Республику на лиманском направлении. Украинцы пытались прорвать линию обороны, атаковав семь рот и один батальон ВС РФ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ. Также 11 ноября стало известно об отбитых атаках ВСУ и польских наемников возле населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Вооруженные силы России ликвидировали и ранили порядка 90 вражеских военнослужащих, сообщает деловое издание «Взгляд».

Вооруженные силы Украины активно пытаются прорвать оборону на севере ЛНР. Тем не менее их попытки оказываются безуспешными, так как их усилия блокируются артиллерией российских войск. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны. Она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжение какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал Мирошник в эфире канала «Соловьев Live». Экс-посол добавил, что как только группировка ВСУ попадает в поле зрения союзных сил, по ней сразу же наносится удар. Именно поэтому у украинцев не выходит «сконцентрировать серьезный кулак с той стороны». Ранее уже сообщалось об успешном отражении атак ВСУ на Луганскую Народную Республику на лиманском направлении. Украинцы пытались прорвать линию обороны, атаковав семь рот и один батальон ВС РФ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ. Также 11 ноября стало известно об отбитых атаках ВСУ и польских наемников возле населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Вооруженные силы России ликвидировали и ранили порядка 90 вражеских военнослужащих, сообщает деловое издание «Взгляд».