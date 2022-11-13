В Мелитополе объяснили, почему с главной площади убрали российский флаг

Флаг РФ убрали для профилактического ремонта флагштока
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Российский флаг с главной площади Мелитополя (Запорожская область) снят планово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города.
«Флаг снят планово для профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна», — объяснили оперативные службы города. Ранее в соцсетях обсуждали, что с главной площади города исчез российский флаг.
Ранее флаг РФ пропал со здания администрации Херсона. Тогда власти города сообщили, что забрали его с собой в связи с переездом.
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