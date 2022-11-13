В Мелитополе объяснили, почему с главной площади убрали российский флаг

Оперативные службы Мелитополя: флаг РФ убрали из центра города планово
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© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Флаг РФ убрали для профилактического ремонта флагштока Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Российский флаг с главной площади Мелитополя (Запорожская область) снят планово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города.

«Флаг снят планово для профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна», — объяснили оперативные службы города. Ранее в соцсетях обсуждали, что с главной площади города исчез российский флаг.

Ранее флаг РФ пропал со здания администрации Херсона. Тогда власти города сообщили, что забрали его с собой в связи с переездом.

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Российский флаг с главной площади Мелитополя (Запорожская область) снят планово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города. «Флаг снят планово для профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна», — объяснили оперативные службы города. Ранее в соцсетях обсуждали, что с главной площади города исчез российский флаг. Ранее флаг РФ пропал со здания администрации Херсона. Тогда власти города сообщили, что забрали его с собой в связи с переездом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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