На пермской трассе перевернулась машина скорой помощи. Фото

13 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В ДТП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае перевернулась машина скорой помощи. Водитель не справился с управлением, сообщают в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «12 ноября, около 5:30 утра по трассе Соликамск — Красновишерск двигалась машина скорой помощи. За рулем находился водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — сообщают 59.RU в ведомстве. Травмы никто не получил. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками. В автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Медис», «Информ» и ИП. 21 человек получил травмы. В соцсетях опубликовали фотографию с места ДТП Группа «Пермяки (подслушано Пермь)» в соцсети «ВКонтакте»

На трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае перевернулась машина скорой помощи. Водитель не справился с управлением, сообщают в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «12 ноября, около 5:30 утра по трассе Соликамск — Красновишерск двигалась машина скорой помощи. За рулем находился водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — сообщают 59.RU в ведомстве. Травмы никто не получил. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками. В автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Медис», «Информ» и ИП. 21 человек получил травмы.