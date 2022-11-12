В ДТП никто не пострадал
На трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае перевернулась машина скорой помощи. Водитель не справился с управлением, сообщают в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«12 ноября, около 5:30 утра по трассе Соликамск — Красновишерск двигалась машина скорой помощи. За рулем находился водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — сообщают 59.RU в ведомстве. Травмы никто не получил.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками. В автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Медис», «Информ» и ИП. 21 человек получил травмы.
В соцсетях опубликовали фотографию с места ДТП
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