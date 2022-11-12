12 ноября 2022
11 ноября 2022

На пермской трассе перевернулась машина скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, фап, скорая помощь, общая врачебная практика, машина скорой помощи, сельская медицина, фельдшеро-акушерский пункт, здравоохранение в деревне
В ДТП никто не пострадал Фото:

На трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае перевернулась машина скорой помощи. Водитель не справился с управлением, сообщают в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«12 ноября, около 5:30 утра по трассе Соликамск — Красновишерск двигалась машина скорой помощи. За рулем находился водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — сообщают 59.RU в ведомстве. Травмы никто не получил.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками. В автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Медис», «Информ» и ИП. 21 человек получил травмы.

В соцсетях опубликовали фотографию с места ДТП

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На трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае перевернулась машина скорой помощи. Водитель не справился с управлением, сообщают в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «12 ноября, около 5:30 утра по трассе Соликамск — Красновишерск двигалась машина скорой помощи. За рулем находился водитель 1986 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — сообщают 59.RU в ведомстве. Травмы никто не получил. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками. В автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Медис», «Информ» и ИП. 21 человек получил травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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