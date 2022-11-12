Пермяков предупреждают о двадцатиградусных морозах

13 ноября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Жителей Прикамья предупреждают о ночных заморозках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики предупреждают жителей Пермского края о значительном похолодании в регионе с 14 ноября включительно. Не исключены ночные заморозки до -20 градусов в середине начавшейся недели. Температура воздуха будет снижаться постепенно. Из семи дней самым холодным станет среда, указано на сайте проекта «Метеоролог и я». «Ночью 16 ноября в Прикамье будет облачно с прояснениями. Днем ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Температура воздуха весь день будет варьироваться в пределах от −9 до −14 градусов (по крайнему северо-востоку до −24 градусов). Ветер западный и северо-западный 2-7 м/с», — передают метеорологи. В дальнейшем столбик термометра поползет вверх. По предварительным данным, в выходные дни в большинстве районов региона ночью температура не опустится ниже отметки −14 градусов, а днем не поднимется выше -4. На территории должен сформироваться постоянный снежный покров.

Синоптики предупреждают жителей Пермского края о значительном похолодании в регионе с 14 ноября включительно. Не исключены ночные заморозки до -20 градусов в середине начавшейся недели. Температура воздуха будет снижаться постепенно. Из семи дней самым холодным станет среда, указано на сайте проекта «Метеоролог и я». «Ночью 16 ноября в Прикамье будет облачно с прояснениями. Днем ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Температура воздуха весь день будет варьироваться в пределах от −9 до −14 градусов (по крайнему северо-востоку до −24 градусов). Ветер западный и северо-западный 2-7 м/с», — передают метеорологи. В дальнейшем столбик термометра поползет вверх. По предварительным данным, в выходные дни в большинстве районов региона ночью температура не опустится ниже отметки −14 градусов, а днем не поднимется выше -4. На территории должен сформироваться постоянный снежный покров.