В аэропорту Сочи задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь в Екатеринбург, на шесть часов. Информация об этом появилась на сайте сочинского аэропорта.
«Рейс У6-322: планируемое время вылета изменено с 15:15 на 21:50. Прибытие в Екатеринбург ожидает 14 ноября в 3 часа утра», — следует из данных опубликованных на сайте.
На стойке информации аэропорта в Сочи отказались комментировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Самары в Душанбе. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики.
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