12 ноября 2022

Екатеринбургские пассажиры застряли в Сочи на шесть часов. Скрин

Авиарейс из Сочи в Екатеринбург перенесен на шесть часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» не может вылететь из Сочи больше шести часов Фото:

В аэропорту Сочи задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь в Екатеринбург, на шесть часов. Информация об этом появилась на сайте сочинского аэропорта.

«Рейс У6-322: планируемое время вылета изменено с 15:15 на 21:50. Прибытие в Екатеринбург ожидает 14 ноября в 3 часа утра», — следует из данных опубликованных на сайте.

На стойке информации аэропорта в Сочи отказались комментировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Самары в Душанбе. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики.

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В аэропорту Сочи задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь в Екатеринбург, на шесть часов. Информация об этом появилась на сайте сочинского аэропорта. «Рейс У6-322: планируемое время вылета изменено с 15:15 на 21:50. Прибытие в Екатеринбург ожидает 14 ноября в 3 часа утра», — следует из данных опубликованных на сайте. На стойке информации аэропорта в Сочи отказались комментировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Самары в Душанбе. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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