Екатеринбургские пассажиры застряли в Сочи на шесть часов. Скрин

Авиарейс из Сочи в Екатеринбург перенесен на шесть часов

13 ноября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» не может вылететь из Сочи больше шести часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Сочи задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь в Екатеринбург, на шесть часов. Информация об этом появилась на сайте сочинского аэропорта. «Рейс У6-322: планируемое время вылета изменено с 15:15 на 21:50. Прибытие в Екатеринбург ожидает 14 ноября в 3 часа утра», — следует из данных опубликованных на сайте. На стойке информации аэропорта в Сочи отказались комментировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Самары в Душанбе. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики. Скрин: сайт аэропорта в Сочи

В аэропорту Сочи задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь в Екатеринбург, на шесть часов. Информация об этом появилась на сайте сочинского аэропорта. «Рейс У6-322: планируемое время вылета изменено с 15:15 на 21:50. Прибытие в Екатеринбург ожидает 14 ноября в 3 часа утра», — следует из данных опубликованных на сайте. На стойке информации аэропорта в Сочи отказались комментировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Самары в Душанбе. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики.