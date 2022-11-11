11 ноября 2022

Лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за незакрытого люка

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Инцидент произошел 11 ноября Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс Самара — Душанбе, не смог взлететь из-за неплотно закрытого технического люка авионики. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Рейс „Уральских авиалиний“ SVR2927, летящий из Самары в Душанбе, вернулся со взлетной полосы, не взлетев. Причиной стал незакрытый лючок авионики», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 ноября. Самолет вернулся с взлетно-посадочной полосы около 22:57 (мск). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее агентство писало о рейсе «Уральских авиалиний», летящий из Москвы в Екатеринбург, который незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир в самолете.

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Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс Самара — Душанбе, не смог взлететь из-за неплотно закрытого технического люка авионики. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс „Уральских авиалиний“ SVR2927, летящий из Самары в Душанбе, вернулся со взлетной полосы, не взлетев. Причиной стал незакрытый лючок авионики», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 11 ноября. Самолет вернулся с взлетно-посадочной полосы около 22:57 (мск). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о рейсе «Уральских авиалиний», летящий из Москвы в Екатеринбург, который незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир в самолете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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