Лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за незакрытого люка

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс Самара — Душанбе, не смог взлететь из-за неплотно закрытого технического люка авионики. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Рейс „Уральских авиалиний“ SVR2927, летящий из Самары в Душанбе, вернулся со взлетной полосы, не взлетев. Причиной стал незакрытый лючок авионики», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 11 ноября. Самолет вернулся с взлетно-посадочной полосы около 22:57 (мск). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее агентство писало о рейсе «Уральских авиалиний», летящий из Москвы в Екатеринбург, который незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир в самолете.
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