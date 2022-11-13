Челябинская область вошла в ТОП-20 регионов, где легче выплатить ипотеку

Средний размер ипотеки на Южном Урале составляет 2,4 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинская область вошла в ТОП-20 регионов РФ, где легче всего выплатить ипотеку. Об этом сообщили эксперты РИА Рейтинг, опубликовавшие данные статистического исследования по рейтингу ипотечной долговой нагрузки.

«Челябинская область находится на 16 месте с соотношением 46,8 процента среднемесячного платежа по ипотеке к средней заработной плате в регионе. Средняя сумма ипотечного кредита в области составляет 2,4 млн рублей», — сказано в исследовании».

При этом, по данным экспертов, средний срок ипотечного кредита на Южном Урале составляет 248 месяцев (20 лет и 8 месяцев). В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата. Соседние места в рейтинге занимают Тюменская область (15 место) и Еврейская автономная область (17 место). На первом месте в рейтинге — Чукотский автономный округ, с долей среднего платежа по ипотеке от средней зарплаты — 26,8 процента, средним размером кредита в 4,5 млн рублей и средним сроком ипотеки в 252 месяца (21 год). На последнем (85) месте рейтинга Карачаево-Черкессия с долей в 94,2 процента среднемесячного платежа по кредиту к средней зарплате, средним размером кредита в 3,2 млн рублей и сроком средней ипотеки в 282 месяца (23 года и 6 месяцев). По новым российским регионам (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) данных пока нет.

Это не первое исследование РИА Рейтинг, посвященное обеспеченности россиян жильем. Так, недавно был опубликован рейтинг доступности аренды жилья в регионах, по которому Челябинская область заняла 33 место.