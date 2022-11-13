ХМАО вошел в топ-10 регионов России по ипотечной долговой нагрузке

14 ноября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

ХМАО занял 7-е место в рейтинге по ипотечной долговой нагрузке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХМАО занял седьмое место среди всех регионов РФ, где легче погасить ипотечный кредит. Данные опубликовали эксперты РИА Новости. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы составляет 36.3%», — сообщает агентство. На первом месте в рейтинге Чукотка, соседний ЯНАО занимает третье место. Если житель ХМАО возьмет ипотечный кредит в сумме 3.8 млн рублей на срок 22.5 года, то ежемесячно придется отдавать 36.3% от средней по региону заработной платы. В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата. Ранее URA.RU рассказало о попадании ХМАО на четвертое место в рейтинге по доступности ипотеки. В среднем, более половины семей округа могут позволить себе взять жилье в кредит.

ХМАО занял седьмое место среди всех регионов РФ, где легче погасить ипотечный кредит. Данные опубликовали эксперты РИА Новости. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы составляет 36.3%», — сообщает агентство. На первом месте в рейтинге Чукотка, соседний ЯНАО занимает третье место. Если житель ХМАО возьмет ипотечный кредит в сумме 3.8 млн рублей на срок 22.5 года, то ежемесячно придется отдавать 36.3% от средней по региону заработной платы. В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата. Ранее URA.RU рассказало о попадании ХМАО на четвертое место в рейтинге по доступности ипотеки. В среднем, более половины семей округа могут позволить себе взять жилье в кредит.