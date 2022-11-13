ХМАО вошел в топ-10 регионов России по ипотечной долговой нагрузке

ХМАО занял седьмое место среди всех регионов РФ, где легче погасить ипотечный кредит. Данные опубликовали эксперты РИА Новости.
«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы составляет 36.3%», — сообщает агентство. На первом месте в рейтинге Чукотка, соседний ЯНАО занимает третье место.
Если житель ХМАО возьмет ипотечный кредит в сумме 3.8 млн рублей на срок 22.5 года, то ежемесячно придется отдавать 36.3% от средней по региону заработной платы. В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата.
Ранее URA.RU рассказало о попадании ХМАО на четвертое место в рейтинге по доступности ипотеки. В среднем, более половины семей округа могут позволить себе взять жилье в кредит.
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