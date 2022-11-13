13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

ХМАО вошел в топ-10 регионов России по ипотечной долговой нагрузке

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО занял 7-е место в рейтинге по ипотечной долговой нагрузке Фото:

ХМАО занял седьмое место среди всех регионов РФ, где легче погасить ипотечный кредит. Данные опубликовали эксперты РИА Новости.

«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы составляет 36.3%», — сообщает агентство. На первом месте в рейтинге Чукотка, соседний ЯНАО занимает третье место.

Если житель ХМАО возьмет ипотечный кредит в сумме 3.8 млн рублей на срок 22.5 года, то ежемесячно придется отдавать 36.3% от средней по региону заработной платы. В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата.

Ранее URA.RU рассказало о попадании ХМАО на четвертое место в рейтинге по доступности ипотеки. В среднем, более половины семей округа могут позволить себе взять жилье в кредит.

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ХМАО занял седьмое место среди всех регионов РФ, где легче погасить ипотечный кредит. Данные опубликовали эксперты РИА Новости. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы составляет 36.3%», — сообщает агентство. На первом месте в рейтинге Чукотка, соседний ЯНАО занимает третье место. Если житель ХМАО возьмет ипотечный кредит в сумме 3.8 млн рублей на срок 22.5 года, то ежемесячно придется отдавать 36.3% от средней по региону заработной платы. В основу исследования положены данные Центрального Банка и Росстата. Ранее URA.RU рассказало о попадании ХМАО на четвертое место в рейтинге по доступности ипотеки. В среднем, более половины семей округа могут позволить себе взять жилье в кредит.
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