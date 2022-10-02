ХМАО и ЯНАО попали в топ по доступности ипотеки

03 октября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Три четверти жителей ЯНАО и больше половины жителей ХМАО могут позволить себе ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости». «Первое место занял ЯНАО. В северном регионе 76,8% семей могут купить жилье в ипотеку. ХМАО попал на четвертую строчку рейтинга с показателем 52,3%», — уточняют РИА «Новости». Ранее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.

ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости». «Первое место занял ЯНАО. В северном регионе 76,8% семей могут купить жилье в ипотеку. ХМАО попал на четвертую строчку рейтинга с показателем 52,3%», — уточняют РИА «Новости». Ранее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.