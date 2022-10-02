02 октября 2022

ХМАО и ЯНАО попали в топ по доступности ипотеки

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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Три четверти жителей ЯНАО и больше половины жителей ХМАО могут позволить себе ипотеку Фото:

ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости».

«Первое место занял ЯНАО. В северном регионе 76,8% семей могут купить жилье в ипотеку. ХМАО попал на четвертую строчку рейтинга с показателем 52,3%», — уточняют РИА «Новости».

Ранее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.

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ХМАО и ЯНАО попали в топ федерального рейтинга по доступности ипотеки для семей. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости». «Первое место занял ЯНАО. В северном регионе 76,8% семей могут купить жилье в ипотеку. ХМАО попал на четвертую строчку рейтинга с показателем 52,3%», — уточняют РИА «Новости». Ранее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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