РИАН: для армии России создадут костюм «железного человека»

14 ноября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Комплект «Легионер» создадут для российских военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU На предприятии по созданию боевой экипировки для российской армии «Армоком» будет создан костюм из композитной брони, защищающий тело солдата как средневековые латы. Об этом заявил замгендиректор «Армоком» Олег Фаустов. «Эта работа планируется к проведению в рамках научно-исследовательской работы „Легионер“. Создание костюма „железного человека“, который бы полностью закрывал тело бойца, как одноименного супергероя кинофильмов и комиксов Marvel, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав», — цитирует Олега Фаустова РИА Новости. Костюм будет разработан на основе экзоскелета и должен прийти на замену комплекту «Ратник», уточнил он. Несмотря на мнение некоторых экспертов, что война будущего станет войной роботов и дронов, без человека обойтись не удастся, продолжил Фаустов. По его словам, сами по себе машины не могут занимать территории и населенные пункты, потому необходимо продолжать совершенствовать вооружение и снаряжение. Ранее URA.RU рассказало, что российские артиллеристы испытают экзоскелет на полигоне. Его действие облегчит погрузку снарядов.

На предприятии по созданию боевой экипировки для российской армии «Армоком» будет создан костюм из композитной брони, защищающий тело солдата как средневековые латы. Об этом заявил замгендиректор «Армоком» Олег Фаустов. «Эта работа планируется к проведению в рамках научно-исследовательской работы „Легионер“. Создание костюма „железного человека“, который бы полностью закрывал тело бойца, как одноименного супергероя кинофильмов и комиксов Marvel, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав», — цитирует Олега Фаустова РИА Новости. Костюм будет разработан на основе экзоскелета и должен прийти на замену комплекту «Ратник», уточнил он. Несмотря на мнение некоторых экспертов, что война будущего станет войной роботов и дронов, без человека обойтись не удастся, продолжил Фаустов. По его словам, сами по себе машины не могут занимать территории и населенные пункты, потому необходимо продолжать совершенствовать вооружение и снаряжение. Ранее URA.RU рассказало, что российские артиллеристы испытают экзоскелет на полигоне. Его действие облегчит погрузку снарядов.