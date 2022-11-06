06 ноября 2022

РИАН: в армии РФ начнут внедрять экзоскелеты

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина
В ходе СВО экзоскелеты пока не применяются, заявил Максим Скоков Фото:

Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов. Об этом рассказал гендиректор российского предприятия—разработчика этой техники Максим Скоков в беседе с РИА Новости.

«Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре—декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик <…> проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сообщил разработчик техники Ekzo Solutions Скоков.

По его словам, интерес российских военных к экзоскелетам активно проявляется. Он подчеркнул, что в настоящее время экзоскелеты не применяются российскими бойцами в ходе спецоперации на Украине.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов. Об этом рассказал гендиректор российского предприятия—разработчика этой техники Максим Скоков в беседе с РИА Новости. «Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре—декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик <…> проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сообщил разработчик техники Ekzo Solutions Скоков. По его словам, интерес российских военных к экзоскелетам активно проявляется. Он подчеркнул, что в настоящее время экзоскелеты не применяются российскими бойцами в ходе спецоперации на Украине. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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