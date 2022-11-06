РИАН: в армии РФ начнут внедрять экзоскелеты 07 ноября 2022 в 06:07 Размер текста - 17 + В ходе СВО экзоскелеты пока не применяются, заявил Максим Скоков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов. Об этом рассказал гендиректор российского предприятия—разработчика этой техники Максим Скоков в беседе с РИА Новости. «Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре—декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик <…> проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сообщил разработчик техники Ekzo Solutions Скоков. По его словам, интерес российских военных к экзоскелетам активно проявляется. Он подчеркнул, что в настоящее время экзоскелеты не применяются российскими бойцами в ходе спецоперации на Украине. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов. Об этом рассказал гендиректор российского предприятия—разработчика этой техники Максим Скоков в беседе с РИА Новости. «Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре—декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик <…> проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сообщил разработчик техники Ekzo Solutions Скоков. По его словам, интерес российских военных к экзоскелетам активно проявляется. Он подчеркнул, что в настоящее время экзоскелеты не применяются российскими бойцами в ходе спецоперации на Украине. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям