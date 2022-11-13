Свердловские школьники выиграли международный фестиваль

Два номера школьников из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде (Свердловская область) выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.
«Два номера получили высшую награду — Гран-При. Ими стали ансамбль „Колор+“ с песнями „Родина“ и „Раздолье“ и Есения Юферева — художественное слово, стихотворение „Любочка“», — сообщает пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
Также, театральные и вокальные номера школьников из Верхней Салды получили награды Лауреата 1-й и 3-ей степени. Международный фестиваль прошел в Санкт-Петербурге.
Ранее URA.RU сообщало, что аспирантка Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. О необходимости такого конкурса заявлял президент РФ Владимир Путин.
Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте»
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Два номера школьников из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде (Свердловская область) выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Два номера получили высшую награду — Гран-При. Ими стали ансамбль „Колор+“ с песнями „Родина“ и „Раздолье“ и Есения Юферева — художественное слово, стихотворение „Любочка“», — сообщает пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Также, театральные и вокальные номера школьников из Верхней Салды получили награды Лауреата 1-й и 3-ей степени. Международный фестиваль прошел в Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU сообщало, что аспирантка Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. О необходимости такого конкурса заявлял президент РФ Владимир Путин.