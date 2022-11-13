13 ноября 2022
12 ноября 2022

Свердловские школьники выиграли международный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Galla Dance. Екатеринбург, кубки, призы, galla dance
Свердловские школьники победили на международном фестивали в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото:

Два номера школьников из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде (Свердловская область) выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

«Два номера получили высшую награду — Гран-При. Ими стали ансамбль „Колор+“ с песнями „Родина“ и „Раздолье“ и Есения Юферева — художественное слово, стихотворение „Любочка“», — сообщает пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Также, театральные и вокальные номера школьников из Верхней Салды получили награды Лауреата 1-й и 3-ей степени. Международный фестиваль прошел в Санкт-Петербурге.

Ранее URA.RU сообщало, что аспирантка Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. О необходимости такого конкурса заявлял президент РФ Владимир Путин.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Два номера школьников из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде (Свердловская область) выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Два номера получили высшую награду — Гран-При. Ими стали ансамбль „Колор+“ с песнями „Родина“ и „Раздолье“ и Есения Юферева — художественное слово, стихотворение „Любочка“», — сообщает пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Также, театральные и вокальные номера школьников из Верхней Салды получили награды Лауреата 1-й и 3-ей степени. Международный фестиваль прошел в Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU сообщало, что аспирантка Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. О необходимости такого конкурса заявлял президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...