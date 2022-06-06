Свердловчанка выиграла в конкурсе, который придумал Путин

06 июня 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

22 января 2014 Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос проведения ежегодного всероссийского конкурса студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аспиранта Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. О необходимости такого конкурса ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. «Аспирантка УрФУ Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. Она представляла работы по направлению новых материалов и способов конструирования. Другой представитель УрФУ — аспирант Алексей Смоленцев — призер в том же направлении», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что студентка второго курса радиофака УрФУ Яна Губарева одержала победу в квизе (комплекс викторин — прим. ред.) по теме 80-летия битвы под Москвой. Турнир требовал исторических знаний и IT-навыков, включая криптографию. К участию в конкурсе приглашались команды, состоящие из школьников 7—11-х классов, студентов колледжей, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, членов спортивных и творческих коллективов, неформальных объединений. 22 января 2014 года президентом Российской Федерации был утвержден перечень поручений правительству РФ, профильным министерствам и ведомствам. В нем была озвучена необходимость проведения ежегодного всероссийского конкурса студентов и аспирантов организаций, обучающихся по инженерным специальностям. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Аспиранта Уральского федерального университета Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. О необходимости такого конкурса ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. «Аспирантка УрФУ Елена Бутакова стала победителем финала Всероссийского инженерного конкурса. Она представляла работы по направлению новых материалов и способов конструирования. Другой представитель УрФУ — аспирант Алексей Смоленцев — призер в том же направлении», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что студентка второго курса радиофака УрФУ Яна Губарева одержала победу в квизе (комплекс викторин — прим. ред.) по теме 80-летия битвы под Москвой. Турнир требовал исторических знаний и IT-навыков, включая криптографию. К участию в конкурсе приглашались команды, состоящие из школьников 7—11-х классов, студентов колледжей, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, членов спортивных и творческих коллективов, неформальных объединений. 22 января 2014 года президентом Российской Федерации был утвержден перечень поручений правительству РФ, профильным министерствам и ведомствам. В нем была озвучена необходимость проведения ежегодного всероссийского конкурса студентов и аспирантов организаций, обучающихся по инженерным специальностям.