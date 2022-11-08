Курганские чиновники рассказали, как выполняют особое поручение губернатора

В курганских школах ввели стандарт по патриотическому воспитанию

09 ноября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

В региональном стандарте о патриотическом воспитании прописаны нормы и ценности, которые должны знать школьники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области поручение губернатора Вадима Шумкова о патриотическом и трудовом воспитании подрастающего поколения выполняют при помощи регионального стандарта. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «Систематизировать подходы в школах к патриотическому воспитанию губернатор поручал в прошлом учебном году. Сейчас разработан и действует региональный стандарт. В документе прописаны федеральные стандарты, а также общепринятые нормы и ценности, которые должны знать и понимать школьники», — отметили в ведомстве. В стандарте указано, что подрастающее поколение должно уважительно относиться к семье и ее традициям, образовательной организации, родному краю, России. Знать историю и культуру страны. «Региональный стандарт реализовываем через несколько механизмов. Один из них модельный план. В нем содержатся мероприятия, которые школы могут провести для младшего, среднего и старшего звеньев. Работу ведут не только классные руководители, но и учителя-предметники. Например, истории, русского языка, ОБЖ и физкультуры», — уточнили в департаменте образования. Со школьниками проводят классные часы, экскурсии, уроки «Разговоры о важном» встречи с действующими военными и ветеранами боевых действий. «В последнее время вопросам патриотического воспитания в регионе уделяется большое внимание», — заключили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября в департаменте образования и науки обсудили реализацию областного стандарта гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. В совещании приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений и представители органов местного самоуправления. Источники агентства из числа бывших военных делились мнением, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.

В Курганской области поручение губернатора Вадима Шумкова о патриотическом и трудовом воспитании подрастающего поколения выполняют при помощи регионального стандарта. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «Систематизировать подходы в школах к патриотическому воспитанию губернатор поручал в прошлом учебном году. Сейчас разработан и действует региональный стандарт. В документе прописаны федеральные стандарты, а также общепринятые нормы и ценности, которые должны знать и понимать школьники», — отметили в ведомстве. В стандарте указано, что подрастающее поколение должно уважительно относиться к семье и ее традициям, образовательной организации, родному краю, России. Знать историю и культуру страны. «Региональный стандарт реализовываем через несколько механизмов. Один из них модельный план. В нем содержатся мероприятия, которые школы могут провести для младшего, среднего и старшего звеньев. Работу ведут не только классные руководители, но и учителя-предметники. Например, истории, русского языка, ОБЖ и физкультуры», — уточнили в департаменте образования. Со школьниками проводят классные часы, экскурсии, уроки «Разговоры о важном» встречи с действующими военными и ветеранами боевых действий. «В последнее время вопросам патриотического воспитания в регионе уделяется большое внимание», — заключили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября в департаменте образования и науки обсудили реализацию областного стандарта гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. В совещании приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений и представители органов местного самоуправления. Источники агентства из числа бывших военных делились мнением, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.