Курганцы жалуются, что в регионе некому курировать патриотическое воспитание

08 ноября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области отмечают, что в регионе нет единства и системности в патриотическом воспитании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области жалуются, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу. По мнению источников URA.RU из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти экс-советника губернатора региона по патриотическому воспитанию, генерал-майора в отставке Владимира Усманова. «Последним человеком, который имел статус [советника губернатора по патриотическому воспитанию] и вес, был генерал-майор Владимир Усманов. К сожалению, в сентябре он ушел из жизни. При губернаторе такой должности больше нет. Заместителю губернатора по соцполитике Ларисе Кокориной не до этого. По сути, дети и учителя, брошены», — говорит инсайдер. Другой источник отмечает, что в регионе нет единства и системности в патриотическом воспитании. «Есть Дом молодежи, который что-то пытается делать в этом направлении. Отдельно проводят свои мероприятия представители движения „Юнармия“. Нет единства и ответственного за эту работу», — подчеркивает бывший военный. Еще один источник отмечает, что внутри сообщества бывших военных нет единства. В пример он приводит недавние выборы руководителя регионального отделения общественной организации «Боевое братство». «На конференции не присутствовали руководители ветеранов войн в Афганистане и Чечне», — уточняет инсайдер. В законе «О патриотическом воспитании граждан Курганской области» указано, что необходимо создавать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи. Нужно воспитывать в них патриотизм и уважение к старшим. В документе говорится о развитии межрегионального сотрудничества, общей работе с организациями и гражданами в сфере патриотического воспитания. В департамент образования и науки Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как в регионе идет работа по патриотическому воспитанию, есть ли общий план мероприятий. В ведомстве обещали ответить в ближайшее время. Также в департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию по возможному введению должности советника губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU писало, что с 2014 по 2019 годы полномочным представителем губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания был генерал Усманов. В сентябре этого года он ушел из жизни.

Жители Курганской области жалуются, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу. По мнению источников URA.RU из числа бывших военных, ситуация осложнилась после смерти экс-советника губернатора региона по патриотическому воспитанию, генерал-майора в отставке Владимира Усманова. «Последним человеком, который имел статус [советника губернатора по патриотическому воспитанию] и вес, был генерал-майор Владимир Усманов. К сожалению, в сентябре он ушел из жизни. При губернаторе такой должности больше нет. Заместителю губернатора по соцполитике Ларисе Кокориной не до этого. По сути, дети и учителя, брошены», — говорит инсайдер. Другой источник отмечает, что в регионе нет единства и системности в патриотическом воспитании. «Есть Дом молодежи, который что-то пытается делать в этом направлении. Отдельно проводят свои мероприятия представители движения „Юнармия“. Нет единства и ответственного за эту работу», — подчеркивает бывший военный. Еще один источник отмечает, что внутри сообщества бывших военных нет единства. В пример он приводит недавние выборы руководителя регионального отделения общественной организации «Боевое братство». «На конференции не присутствовали руководители ветеранов войн в Афганистане и Чечне», — уточняет инсайдер. В законе «О патриотическом воспитании граждан Курганской области» указано, что необходимо создавать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи. Нужно воспитывать в них патриотизм и уважение к старшим. В документе говорится о развитии межрегионального сотрудничества, общей работе с организациями и гражданами в сфере патриотического воспитания. В департамент образования и науки Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как в регионе идет работа по патриотическому воспитанию, есть ли общий план мероприятий. В ведомстве обещали ответить в ближайшее время. Также в департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию по возможному введению должности советника губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU писало, что с 2014 по 2019 годы полномочным представителем губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания был генерал Усманов. В сентябре этого года он ушел из жизни.