Мэр Екатеринбурга устроил сюрприз матерям мобилизованных. Видео

27 ноября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Одной из женщин Алексей Орлов гарантировал помощь, если понадобится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Екатеринбурга, первый замсекретаря реготделения «Единой России» Алексей Орлов по телефону поздравил с Днем матери свердловчанок, чьи дети выполняют боевые задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. А волонтеры созданного им центра «Мы рядом» (без предупреждения) приехали к женщинам с тортами и цветами. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации, поделившись видео. «Вы — достойная мать, воспитали достойного сына. Я знаю, что вы сейчас занимаетесь воспитанием внуков. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Если будет нужна какая-то помощь — пожалуйста. У вас есть мои контакты, я всегда помогу», — сказал Орлов Ольге Куц из поселка Прогресс под Первоуральском. Женщина одна воспитывает троих внуков (их мама умерла в 2019-м). Сын Ольги Юрьевны попал под частичную мобилизацию, проходившую в России с 21 сентября по 28 октября. Жительница Староуткинска Татьяна Вильчинская в момент звонка от Орлова находилась на службе в храме. Ее сын в сентябре, когда началась частичная мобилизация, ушел на фронт добровольцем (хотя не имеет опыта службы в армии). Сейчас он находится в госпитале с ранением, но в ближайшее время вернется в строй. «Неожиданно. Спасибо», — отреагировала на звонок Татьяна Николаевна.

Глава Екатеринбурга, первый замсекретаря реготделения «Единой России» Алексей Орлов по телефону поздравил с Днем матери свердловчанок, чьи дети выполняют боевые задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. А волонтеры созданного им центра «Мы рядом» (без предупреждения) приехали к женщинам с тортами и цветами. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации, поделившись видео. «Вы — достойная мать, воспитали достойного сына. Я знаю, что вы сейчас занимаетесь воспитанием внуков. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Если будет нужна какая-то помощь — пожалуйста. У вас есть мои контакты, я всегда помогу», — сказал Орлов Ольге Куц из поселка Прогресс под Первоуральском. Женщина одна воспитывает троих внуков (их мама умерла в 2019-м). Сын Ольги Юрьевны попал под частичную мобилизацию, проходившую в России с 21 сентября по 28 октября. Жительница Староуткинска Татьяна Вильчинская в момент звонка от Орлова находилась на службе в храме. Ее сын в сентябре, когда началась частичная мобилизация, ушел на фронт добровольцем (хотя не имеет опыта службы в армии). Сейчас он находится в госпитале с ранением, но в ближайшее время вернется в строй. «Неожиданно. Спасибо», — отреагировала на звонок Татьяна Николаевна.