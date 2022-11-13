13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Большинство пермских работодателей нанимают людей по рекомендациям

© Служба новостей «URA.RU»
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В 6% предприятий Перми 50% сотрудников наняты благодаря рекомендациям Фото:

В Перми 75% работодателей принимают сотрудников на работу по рекомендациям коллег, знакомых и друзей. Об этом наниматели рассказали в ходе опроса, результатами которого с URA.RU поделились в компании Superjob.

«75% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев», — рассказали в компании. 34% принимали на работу по рекомендации знакомых и друзей, 32% — по советом других людей из других компаний. Еще 28% нанимали по отзывам бывших сотрудников компании.

Большая часть работодателей (75%) отмечает, что сотрудники, принятые по рекомендациям, работают так же, как и остальные рабочие в компании. За прошедший год четверть организаций закрыли потребность в кадрах благодаря советам коллег, знакомых и друзей на 10-25%. В 3% предприятий благодаря рекомендациям были наняты до половины рабочих, еще в 6% — больше половины. 50% компаний в Перми имеют менее 10% сотрудников, нанятых благодаря советам и рекомендациям знакомых.

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В Перми 75% работодателей принимают сотрудников на работу по рекомендациям коллег, знакомых и друзей. Об этом наниматели рассказали в ходе опроса, результатами которого с URA.RU поделились в компании Superjob. «75% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев», — рассказали в компании. 34% принимали на работу по рекомендации знакомых и друзей, 32% — по советом других людей из других компаний. Еще 28% нанимали по отзывам бывших сотрудников компании. Большая часть работодателей (75%) отмечает, что сотрудники, принятые по рекомендациям, работают так же, как и остальные рабочие в компании. За прошедший год четверть организаций закрыли потребность в кадрах благодаря советам коллег, знакомых и друзей на 10-25%. В 3% предприятий благодаря рекомендациям были наняты до половины рабочих, еще в 6% — больше половины. 50% компаний в Перми имеют менее 10% сотрудников, нанятых благодаря советам и рекомендациям знакомых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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