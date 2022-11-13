Большинство пермских работодателей нанимают людей по рекомендациям

14 ноября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

В 6% предприятий Перми 50% сотрудников наняты благодаря рекомендациям Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 75% работодателей принимают сотрудников на работу по рекомендациям коллег, знакомых и друзей. Об этом наниматели рассказали в ходе опроса, результатами которого с URA.RU поделились в компании Superjob. «75% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев», — рассказали в компании. 34% принимали на работу по рекомендации знакомых и друзей, 32% — по советом других людей из других компаний. Еще 28% нанимали по отзывам бывших сотрудников компании. Большая часть работодателей (75%) отмечает, что сотрудники, принятые по рекомендациям, работают так же, как и остальные рабочие в компании. За прошедший год четверть организаций закрыли потребность в кадрах благодаря советам коллег, знакомых и друзей на 10-25%. В 3% предприятий благодаря рекомендациям были наняты до половины рабочих, еще в 6% — больше половины. 50% компаний в Перми имеют менее 10% сотрудников, нанятых благодаря советам и рекомендациям знакомых.

В Перми 75% работодателей принимают сотрудников на работу по рекомендациям коллег, знакомых и друзей. Об этом наниматели рассказали в ходе опроса, результатами которого с URA.RU поделились в компании Superjob. «75% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев», — рассказали в компании. 34% принимали на работу по рекомендации знакомых и друзей, 32% — по советом других людей из других компаний. Еще 28% нанимали по отзывам бывших сотрудников компании. Большая часть работодателей (75%) отмечает, что сотрудники, принятые по рекомендациям, работают так же, как и остальные рабочие в компании. За прошедший год четверть организаций закрыли потребность в кадрах благодаря советам коллег, знакомых и друзей на 10-25%. В 3% предприятий благодаря рекомендациям были наняты до половины рабочих, еще в 6% — больше половины. 50% компаний в Перми имеют менее 10% сотрудников, нанятых благодаря советам и рекомендациям знакомых.