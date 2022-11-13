Глава Лабытнанги встретилась с семьями мобилизованных

Глава Лабытнанги пообщалась с семьями мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Лабытнанги (ЯНАО) провела личную встречу с семьями мобилизованных, где смогла выяснить, что тревожит родственников. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Лабытнанги Марина Трескова.

«В ходе знакомства появляется дополнительная возможность еще раз выяснить, что тревожит ту или иную маму, супругу, как часто они на связи со своими родными и любимыми. Пусть спокойно служат наши защитники, с нетерпением ждем возвращения каждого», — написала Трескова.

Она также отметила, что в мессенджере создан отдельный чат, где поддерживается связь с мамами и женами мобилизованных. Все вопросы решаются в оперативном порядке, но все равно необходимы личные встречи.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Салехарда Алексей Титовский встретился с семьями мобилизованных. На вопросы также приехали ответить специалисты окружных и городских ведомств.