Мэр Салехарда встретился с семьями мобилизованных

Алексей Титовский провел встречу с семьями мобилизованных (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский провел встречу с семьями мобилизованных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Говорили о том, как у мужчин дела в части. Мы на связи с командирами, знаем, как обстоит ситуация, если что-то понадобится, готовы помочь. И, конечно, говорили о том, как дела у их семей. Вопросы есть: кому-то нужно оформить кредитные каникулы, кому-то — помочь с подготовкой документов, кому-то — подсказать перечень социальных выплат и льгот. Мы рядом, всегда на связи, берем в работу каждый вопрос», — написал Титовский.

В информационном пункте на вопросы также отвечали специалисты окружных и городских ведомств. Мэр Салехарда пообещал оперативно реагировать на обращения жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин анонсировал новые меры поддержки для семей мобилизованных. Все услуги будут бесплатными.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по мобилизации.