В полиции Екатеринбурга назначили замглавы для решения проблем с увольнениями

14 ноября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

В полиции Екатеринбурга пытаются решить кадровую проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах У полиции Екатеринбурга назначен новый заместитель начальника по кадровым вопросам — полковник Юлия Серебрякова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства. «Заместитель начальника УМВД России — начальник отдела по работе с личным составом Серебрякова Юлия Владимировна», — говорится на сайте. Ранее она также исполняла обязанности главы кадрового отдела, а до этого — возглавляла отделение по профилактике коррупции. В начале ноября кадровая перестановка, направленная на решение проблем с некомплектом, прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там замначальника главка назначен полковник Сергей Ремезков, однако пост главного политрука, с которого ушел Владимир Тиряев остается вакантным. Ранее источники URA.RU сообщали, что в УМВД по Екатеринбургу значительно выросла нехватка сотрудников. В частности, в сентябре особенно остро некомплект ощущался в службе участковых уполномоченных — там уволился почти каждый третий сотрудник.

У полиции Екатеринбурга назначен новый заместитель начальника по кадровым вопросам — полковник Юлия Серебрякова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства. «Заместитель начальника УМВД России — начальник отдела по работе с личным составом Серебрякова Юлия Владимировна», — говорится на сайте. Ранее она также исполняла обязанности главы кадрового отдела, а до этого — возглавляла отделение по профилактике коррупции. В начале ноября кадровая перестановка, направленная на решение проблем с некомплектом, прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там замначальника главка назначен полковник Сергей Ремезков, однако пост главного политрука, с которого ушел Владимир Тиряев остается вакантным. Ранее источники URA.RU сообщали, что в УМВД по Екатеринбургу значительно выросла нехватка сотрудников. В частности, в сентябре особенно остро некомплект ощущался в службе участковых уполномоченных — там уволился почти каждый третий сотрудник.