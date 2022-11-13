13 ноября 2022
12 ноября 2022

В полиции Екатеринбурга назначили замглавы для решения проблем с увольнениями

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции Екатеринбурга пытаются решить кадровую проблему Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

У полиции Екатеринбурга назначен новый заместитель начальника по кадровым вопросам — полковник Юлия Серебрякова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

«Заместитель начальника УМВД России — начальник отдела по работе с личным составом Серебрякова Юлия Владимировна», — говорится на сайте. Ранее она также исполняла обязанности главы кадрового отдела, а до этого — возглавляла отделение по профилактике коррупции.

В начале ноября кадровая перестановка, направленная на решение проблем с некомплектом, прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там замначальника главка назначен полковник Сергей Ремезков, однако пост главного политрука, с которого ушел Владимир Тиряев остается вакантным.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в УМВД по Екатеринбургу значительно выросла нехватка сотрудников. В частности, в сентябре особенно остро некомплект ощущался в службе участковых уполномоченных — там уволился почти каждый третий сотрудник.

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У полиции Екатеринбурга назначен новый заместитель начальника по кадровым вопросам — полковник Юлия Серебрякова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства. «Заместитель начальника УМВД России — начальник отдела по работе с личным составом Серебрякова Юлия Владимировна», — говорится на сайте. Ранее она также исполняла обязанности главы кадрового отдела, а до этого — возглавляла отделение по профилактике коррупции. В начале ноября кадровая перестановка, направленная на решение проблем с некомплектом, прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там замначальника главка назначен полковник Сергей Ремезков, однако пост главного политрука, с которого ушел Владимир Тиряев остается вакантным. Ранее источники URA.RU сообщали, что в УМВД по Екатеринбургу значительно выросла нехватка сотрудников. В частности, в сентябре особенно остро некомплект ощущался в службе участковых уполномоченных — там уволился почти каждый третий сотрудник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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