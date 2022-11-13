В полиции Екатеринбурга назначили замглавы для решения проблем с увольнениями

У полиции Екатеринбурга назначен новый заместитель начальника по кадровым вопросам — полковник Юлия Серебрякова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.
«Заместитель начальника УМВД России — начальник отдела по работе с личным составом Серебрякова Юлия Владимировна», — говорится на сайте. Ранее она также исполняла обязанности главы кадрового отдела, а до этого — возглавляла отделение по профилактике коррупции.
В начале ноября кадровая перестановка, направленная на решение проблем с некомплектом, прошла в ГУ МВД по Свердловской области. Там замначальника главка назначен полковник Сергей Ремезков, однако пост главного политрука, с которого ушел Владимир Тиряев остается вакантным.
Ранее источники URA.RU сообщали, что в УМВД по Екатеринбургу значительно выросла нехватка сотрудников. В частности, в сентябре особенно остро некомплект ощущался в службе участковых уполномоченных — там уволился почти каждый третий сотрудник.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo