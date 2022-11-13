13 ноября 2022
12 ноября 2022

В Екатеринбурге таможенники отобрали у предпринимательницы чемодан с поддельной люксовой одеждой

В Екатеринбурге задержали женщину, которая везла 123 кг неоригинальной люксовой одежды
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Неоригинальные бренды конфискуют, а у нарушительнице придется заплатить штраф Фото:

В аэропорту Кольцово предпринимательница попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей. Среди товара были футболки, костюмы и брюки таких известных брендов, как Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Lacoste, Ferrari и другие. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Предприниматель прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула и проследовала в „зеленый“ коридор, заявив тем самым, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. Правда, в результате досмотра шести чемоданов ее багажа инспекторы нашли без малого 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками», — пояснили представители таможни. В багаже женщина попыталась провести 123 килограмма одежды люковых брендов — Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.

Как выяснили эксперты, одежда оказалась неоригинальной, а сумма ущерба правообладателям составил 2 миллиона 850 тысяч рублей. «Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, нарушителю придется заплатить штраф в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В аэропорту Кольцово предпринимательница попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей. Среди товара были футболки, костюмы и брюки таких известных брендов, как Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Lacoste, Ferrari и другие. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Предприниматель прилетела в аэропорт Кольцово из Стамбула и проследовала в „зеленый“ коридор, заявив тем самым, что у нее отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. Правда, в результате досмотра шести чемоданов ее багажа инспекторы нашли без малого 300 костюмов, футболок и брюк с ярлыками», — пояснили представители таможни. В багаже женщина попыталась провести 123 килограмма одежды люковых брендов — Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Burberry, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW. Как выяснили эксперты, одежда оказалась неоригинальной, а сумма ущерба правообладателям составил 2 миллиона 850 тысяч рублей. «Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Товар изъят и ждет решения суда. Коммерсанту грозит не только конфискация товара, нарушителю придется заплатить штраф в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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