Курганских журналистов из районов собрали на срочное секретное совещание

14 ноября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Кургане на срочное секретное совещание собрали редакторов районных газет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительственном холдинге «Новый мир» засекретили причину срочного сбора главных редакторов районных газет. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «В Кургане 14 ноября в издательском доме „Новый мир“ на срочное совещание собрали всех главных редакторов, чьи газеты входят в холдинг. Зачем так срочно нужно было собирать всех — непонятно», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. По словам журналиста одного из районных изданий, в последнее время холдинг изменил отношение к районкам и перестал уведомлять их о теме сборов. «Встреча должна начаться около 10-11 часов 14 ноября. Еще нас всех позвали 15 ноября на внеплановую встречу Союза журналистов России (куда входят почти все районные издания). И тоже пока неизвестно, почему», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU в 4 районных изданиях подтвердили, что их редакторы будут присутствовать на встрече в Кургане, однако о теме заседания они не знают. До некоторых изданий дозвониться не удалось, в части — пообещали перезвонить позже. В издательском доме «Новый мир» на звонок URA.RU в 12:05 сообщили, что совещание с главредами районных изданий еще идет. Получить оперативный комментарий от временно исполняющей обязанности генерального директора холдинга Марии Баевой не удалось, к ней пришел посетитель. Председатель Союза журналистов Ирина Борисова на звонок URA.RU сообщила, что находится в дороге и не может разговаривать. Вопросы по теме направлены в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что сотрудники районных газет, входящих в холдинг «Новый мир», жаловались на низкие зарплаты и вынужденные переработки из-за совмещения работы на нескольких ставках. Источник из холдинга подтвердил информация о свободных ставках, при этом уточнил, что работники некоторых районных газет получают зарплату больше, чем средняя по региону (38 тысяч рублей).

В правительственном холдинге «Новый мир» засекретили причину срочного сбора главных редакторов районных газет. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «В Кургане 14 ноября в издательском доме „Новый мир“ на срочное совещание собрали всех главных редакторов, чьи газеты входят в холдинг. Зачем так срочно нужно было собирать всех — непонятно», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. По словам журналиста одного из районных изданий, в последнее время холдинг изменил отношение к районкам и перестал уведомлять их о теме сборов. «Встреча должна начаться около 10-11 часов 14 ноября. Еще нас всех позвали 15 ноября на внеплановую встречу Союза журналистов России (куда входят почти все районные издания). И тоже пока неизвестно, почему», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU в 4 районных изданиях подтвердили, что их редакторы будут присутствовать на встрече в Кургане, однако о теме заседания они не знают. До некоторых изданий дозвониться не удалось, в части — пообещали перезвонить позже. В издательском доме «Новый мир» на звонок URA.RU в 12:05 сообщили, что совещание с главредами районных изданий еще идет. Получить оперативный комментарий от временно исполняющей обязанности генерального директора холдинга Марии Баевой не удалось, к ней пришел посетитель. Председатель Союза журналистов Ирина Борисова на звонок URA.RU сообщила, что находится в дороге и не может разговаривать. Вопросы по теме направлены в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что сотрудники районных газет, входящих в холдинг «Новый мир», жаловались на низкие зарплаты и вынужденные переработки из-за совмещения работы на нескольких ставках. Источник из холдинга подтвердил информация о свободных ставках, при этом уточнил, что работники некоторых районных газет получают зарплату больше, чем средняя по региону (38 тысяч рублей).