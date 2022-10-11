Тюменские волонтеры в ЛНР сдали кровь для раненых солдат

Волонтеры тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь для раненых солдат в Суходольске (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения МГЕР.
«Молодогвардейцы отправились в Краснодон для оказания помощи местному населению и восстановления мирной жизни в городе. Традиционно активисты решили сдать кровь на станции переливания крови в Суходольске. Напомним, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы», — рассказали в пресс-службе.
В МГЕР добавили, что плазму молодогвардейцев заморозят, а затем будут использовать для лечения острой кровопотери, для остановки кровотечения, для восполнения потери белка при ранениях и операциях. Также из плазмы изготовят противошоковый препарат — альбумин.
Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев открылся центр по подготовке волонтеров. В дальнейшем они будут отправляться в ДНР и ЛНР. Также за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкопрофильные специалисты.
Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii