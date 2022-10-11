11 октября 2022
10 октября 2022

Тюменские волонтеры в ЛНР сдали кровь для раненых солдат

© Служба новостей «URA.RU»
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Из крови тюменцев изготовят противошоковый препарат Фото:
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Волонтеры тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь для раненых солдат в Суходольске (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения МГЕР.

«Молодогвардейцы отправились в Краснодон для оказания помощи местному населению и восстановления мирной жизни в городе. Традиционно активисты решили сдать кровь на станции переливания крови в Суходольске. Напомним, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы», — рассказали в пресс-службе.

В МГЕР добавили, что плазму молодогвардейцев заморозят, а затем будут использовать для лечения острой кровопотери, для остановки кровотечения, для восполнения потери белка при ранениях и операциях. Также из плазмы изготовят противошоковый препарат — альбумин.

Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев открылся центр по подготовке волонтеров. В дальнейшем они будут отправляться в ДНР и ЛНР. Также за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкопрофильные специалисты.

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Волонтеры тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь для раненых солдат в Суходольске (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения МГЕР. «Молодогвардейцы отправились в Краснодон для оказания помощи местному населению и восстановления мирной жизни в городе. Традиционно активисты решили сдать кровь на станции переливания крови в Суходольске. Напомним, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы», — рассказали в пресс-службе. В МГЕР добавили, что плазму молодогвардейцев заморозят, а затем будут использовать для лечения острой кровопотери, для остановки кровотечения, для восполнения потери белка при ранениях и операциях. Также из плазмы изготовят противошоковый препарат — альбумин. Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев открылся центр по подготовке волонтеров. В дальнейшем они будут отправляться в ДНР и ЛНР. Также за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкопрофильные специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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