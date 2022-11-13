Организаторы поединка звезд ММА в Екатеринбурге анонсировали дату боя

Поединок бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко пройдет в Екатеринбурге 3 декабря

Долгожданный бой пройдет в первой половине декабря Фото: пресс-служба RCC

Поединок звезды смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко в рамках шоу RCC 13 пройдет в Екатеринбурге 3 декабря на арене «Уральца». Об этом сообщает пресс-служба RCC.

«История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым длится уже давно. Еще в прошлом году стало ясно, что спортсмены должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру и тут же получил согласие от Шторма», — рассказали представители RCC.

Организаторы планировали провести поединок в августе, но его вынужденно перенесли — Исмаилов перенес операцию на колено и не успел восстановиться. «Тем не менее спортсмены успели открыть счет в тренерской битве. Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда Лысого Хищника оказалась сильнее», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не успел восстановиться к турниру после операции на колено.

Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу Фото: пресс-служба RCC