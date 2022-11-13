Организаторы поединка звезд ММА в Екатеринбурге анонсировали дату боя

Долгожданный бой пройдет в первой половине декабряФото: пресс-служба RCC
Поединок звезды смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко в рамках шоу RCC 13 пройдет в Екатеринбурге 3 декабря на арене «Уральца». Об этом сообщает пресс-служба RCC.
«История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым длится уже давно. Еще в прошлом году стало ясно, что спортсмены должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру и тут же получил согласие от Шторма», — рассказали представители RCC.
Организаторы планировали провести поединок в августе, но его вынужденно перенесли — Исмаилов перенес операцию на колено и не успел восстановиться. «Тем не менее спортсмены успели открыть счет в тренерской битве. Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда Лысого Хищника оказалась сильнее», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не успел восстановиться к турниру после операции на колено.
Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу
Фото: пресс-служба RCC
Бой откладывался, но наконец-то стало известно, что спортсмены встретятся на арене 3 декабря
Фото: пресс-служба RCC
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Поединок звезды смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко в рамках шоу RCC 13 пройдет в Екатеринбурге 3 декабря на арене «Уральца». Об этом сообщает пресс-служба RCC. «История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым длится уже давно. Еще в прошлом году стало ясно, что спортсмены должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру и тут же получил согласие от Шторма», — рассказали представители RCC. Организаторы планировали провести поединок в августе, но его вынужденно перенесли — Исмаилов перенес операцию на колено и не успел восстановиться. «Тем не менее спортсмены успели открыть счет в тренерской битве. Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда Лысого Хищника оказалась сильнее», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не успел восстановиться к турниру после операции на колено.