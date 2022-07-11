Поединок звездных бойцов в Екатеринбурге экстренно перенесен

12 июля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Бой Александра Шлеменко (на фото) и Магомеда Исмаилова отложен до декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру, сообщили URA.RU в пресс-службе RCC. «Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — прокомментировал Николай Клименко, исполнительный директор RCC. Решение о переносе принято менеджментом лиги смешанных единоборств RCC (основана РМК в 2018 году). Бой был запланирован на 26 августа. В этот день поединок с участием Шлеменко все равно состоится, но с другим соперником — скоро будет объявлено его имя. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Ведущими шоу стали бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Прямо сейчас съемочная бригада проекта находится в Махачкале. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру, сообщили URA.RU в пресс-службе RCC. «Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — прокомментировал Николай Клименко, исполнительный директор RCC. Решение о переносе принято менеджментом лиги смешанных единоборств RCC (основана РМК в 2018 году). Бой был запланирован на 26 августа. В этот день поединок с участием Шлеменко все равно состоится, но с другим соперником — скоро будет объявлено его имя. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Ведущими шоу стали бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Прямо сейчас съемочная бригада проекта находится в Махачкале.