11 июля 2022

Поединок звездных бойцов в Екатеринбурге экстренно перенесен

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Бой Александра Шлеменко (на фото) и Магомеда Исмаилова отложен до декабря Фото:

Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру, сообщили URA.RU в пресс-службе RCC.

«Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — прокомментировал Николай Клименко, исполнительный директор RCC.

Решение о переносе принято менеджментом лиги смешанных единоборств RCC (основана РМК в 2018 году). Бой был запланирован на 26 августа. В этот день поединок с участием Шлеменко все равно состоится, но с другим соперником — скоро будет объявлено его имя.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Ведущими шоу стали бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Прямо сейчас съемочная бригада проекта находится в Махачкале.

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Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге будет перенесен с августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру, сообщили URA.RU в пресс-службе RCC. «Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — прокомментировал Николай Клименко, исполнительный директор RCC. Решение о переносе принято менеджментом лиги смешанных единоборств RCC (основана РМК в 2018 году). Бой был запланирован на 26 августа. В этот день поединок с участием Шлеменко все равно состоится, но с другим соперником — скоро будет объявлено его имя. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Ведущими шоу стали бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Прямо сейчас съемочная бригада проекта находится в Махачкале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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