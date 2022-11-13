13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюмени три недели ищут молодого мужчину, а в области — пропавшую женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, цпкио, безработица, мужчина, осень
Тюменец бесследно исчез еще в октябре, а жительница Голышманово четыре дня назад Фото:

В Тюмени с 24 октября разыскивают 29-летнего Зафаржона Тожимаматова, но его местоположение все еще неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Кроме того, в поселке Голышманово пропала 46-летняя женщина.

«Пропал человек — Тожимаматов Зафаржон Расулжон Угли. С 24 октября о его местоположении ничего неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчине 29 лет, его рост 165 см, волосы черные, глаза карие. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Также в Тюмени разыскивают 46-летнюю Валентину Хамову. Она проживает в поселке Голышманово и пропала 10 ноября. Рост женщины 160 см, волосы оттенка «баклажан», глаза зеленые. Была одета в бордовую куртку, черные трико и галоши.

Любую информацию о пропавших можно сообщить по номеру 112. Также звонки принимают волонтеры — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

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В Тюмени с 24 октября разыскивают 29-летнего Зафаржона Тожимаматова, но его местоположение все еще неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Кроме того, в поселке Голышманово пропала 46-летняя женщина. «Пропал человек — Тожимаматов Зафаржон Расулжон Угли. С 24 октября о его местоположении ничего неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Мужчине 29 лет, его рост 165 см, волосы черные, глаза карие. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно. Также в Тюмени разыскивают 46-летнюю Валентину Хамову. Она проживает в поселке Голышманово и пропала 10 ноября. Рост женщины 160 см, волосы оттенка «баклажан», глаза зеленые. Была одета в бордовую куртку, черные трико и галоши. Любую информацию о пропавших можно сообщить по номеру 112. Также звонки принимают волонтеры — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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