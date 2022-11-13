Тюменец бесследно исчез еще в октябре, а жительница Голышманово четыре дня назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени с 24 октября разыскивают 29-летнего Зафаржона Тожимаматова, но его местоположение все еще неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Кроме того, в поселке Голышманово пропала 46-летняя женщина.

«Пропал человек — Тожимаматов Зафаржон Расулжон Угли. С 24 октября о его местоположении ничего неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчине 29 лет, его рост 165 см, волосы черные, глаза карие. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Также в Тюмени разыскивают 46-летнюю Валентину Хамову. Она проживает в поселке Голышманово и пропала 10 ноября. Рост женщины 160 см, волосы оттенка «баклажан», глаза зеленые. Была одета в бордовую куртку, черные трико и галоши.

Любую информацию о пропавших можно сообщить по номеру 112. Также звонки принимают волонтеры — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

Фото: ТюменьРегионСпас