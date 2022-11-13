Челябинец инсценировал угон своего автомобиля, чтобы не отдавать его приставам

Мужчину выявили благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске мужчина инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы не отдавать его судебным приставам за долги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, на автомобиле специально перебили номера, и отогнали в заранее арендованный гараж.

«В ночное время к автомобилю подошла неизвестная женщина, открыла его и уехала. После чего сменила на нем номера и оставила транспортное средство возле одного из домов по проспекту Победы. На следующий день автомобиль забрал мужчина, который отогнал его в один из гаражных боксов, расположенных по улице Братьев Кашириных», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

После просмотра камер видеонаблюдения у оперативников возникла мысль, что мужчина, написавший заявление, и есть угонщик. Отрабатывая эту версию, они вызвали его в отдел, и не ошиблись. Мужчина сознался, что заявил об угоне собственного авто, чтобы избежать его конфискации судебными приставами в счет долга.

За заведомо ложный донос должнику грозит до двух лет колонии. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.