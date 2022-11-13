Власти рассказали, с какими проблемами столкнулись туристы в ЯНАО

Туристы в ЯНАО столкнулись с нехваткой теплой одежды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Туристы стоповера в Салехарде (ЯНАО) столкнулись с административными проблемами и нехваткой теплой одежды. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор ГБУ ЯНАО «Агентства по развитию регионального туризма» Павел Хромов.

«Если говорить про нюансы, то это какие-то мелкие административные истории. Например, когда человек приехал с заграничным паспортом, а билет купил по российскому паспорту. Вопрос с заселением в гостиницу решился благополучно», — рассказал Хромов.

Он отметил, что в дальнейшем туристам будут предоставлять дополнительную информацию со списком одежды, которая может пригодиться. «Где-то не хватало теплой одежды, поэтому мы сейчас понимаем, что на сайте и в информационном буклете, который у нас разработан, тоже будем делать упоминание о теплой одежде», — подчеркнул Хромов.

Программа будет модернизироваться в зависимости от сезона, спроса, ситуации в стране и в мире. Павел Хромов поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за доверие к проекту и команду, которая занималась всей реализацией.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО запустят новое направление для туристического стоповера. Жители Ноябрьска смогут побывать в столице Ямала.