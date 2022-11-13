13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Власти запустят для жителей ЯНАО турмаршрут до Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО смогут отправиться в туристические места Салехарда Фото:

Власти ЯНАО запустят новое направление для туристического стоповера в Салехард — жители Ноябрьска, летевшие из Москвы, смогут побывать в столице Ямала. Об этом в прямом эфире сообщил директор агентства по развитию регионального туризма Павел Хромов.

«У нас много проектов направлено на то, чтобы прививать культуру путешествовать внутри региона. Рассматриваем сейчас вариант сделать направление Москва-Салехард-Ноябрьск, чтобы люди, которые летят в Ноябрьск, могли посетить столицу Ямала и в дальнейшем спланировать свой отпуск внутри региона», — сообщил Хромов.

Павел Хромов также отметил, что первая группа туристов прибыла в Салехард в составе шести человек. Пять из них летели в Горно-Алтайск, а один — в Тюмень. Туристический стоповер запустили 7 ноября. В стоимость билета включен перелет, проживание и трансфер.

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Власти ЯНАО запустят новое направление для туристического стоповера в Салехард — жители Ноябрьска, летевшие из Москвы, смогут побывать в столице Ямала. Об этом в прямом эфире сообщил директор агентства по развитию регионального туризма Павел Хромов. «У нас много проектов направлено на то, чтобы прививать культуру путешествовать внутри региона. Рассматриваем сейчас вариант сделать направление Москва-Салехард-Ноябрьск, чтобы люди, которые летят в Ноябрьск, могли посетить столицу Ямала и в дальнейшем спланировать свой отпуск внутри региона», — сообщил Хромов. Павел Хромов также отметил, что первая группа туристов прибыла в Салехард в составе шести человек. Пять из них летели в Горно-Алтайск, а один — в Тюмень. Туристический стоповер запустили 7 ноября. В стоимость билета включен перелет, проживание и трансфер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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