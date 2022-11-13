Власти запустят для жителей ЯНАО турмаршрут до Салехарда

Жители ЯНАО смогут отправиться в туристические места Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО запустят новое направление для туристического стоповера в Салехард — жители Ноябрьска, летевшие из Москвы, смогут побывать в столице Ямала. Об этом в прямом эфире сообщил директор агентства по развитию регионального туризма Павел Хромов.

«У нас много проектов направлено на то, чтобы прививать культуру путешествовать внутри региона. Рассматриваем сейчас вариант сделать направление Москва-Салехард-Ноябрьск, чтобы люди, которые летят в Ноябрьск, могли посетить столицу Ямала и в дальнейшем спланировать свой отпуск внутри региона», — сообщил Хромов.

Павел Хромов также отметил, что первая группа туристов прибыла в Салехард в составе шести человек. Пять из них летели в Горно-Алтайск, а один — в Тюмень. Туристический стоповер запустили 7 ноября. В стоимость билета включен перелет, проживание и трансфер.